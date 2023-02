Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Edelbach nahe des Schifffahrter Damms ist ein 37-jähriger Radfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Am Edelbach

Ein 37-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall am Edelbach schwer verletzt worden.Nach bisherigen Kenntnissen der Polizei ist der 37-jährige Radfahrer den Edelbach in Fahrtrichtung Schifffahrter Damm gefahren.

In der Rechtskurve kam ihm ein 23-jähriger Münsteraner mit seinem Fahrzeug entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Der 37-jährige Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Edelbach war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.