Räuber bedrohen Pizzeria-Angestellten mit Schusswaffe und Messer

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Wochenende eine Pizzeria in Coerde ausgeraubt. Sie bedrohten einen Angestellten mit einer Schusswaffe und einem Messer. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag aus einer Pizzeria an der Straße An der Meerwiese in Coerde Bargeld gestohlen. Laut Mitteilung der Polizei kam es um 2.20 Uhr zu dem Diebstahl.

Nach Angaben des Angestellten kam das Duo maskiert in die Pizzeria und ging direkt auf ihn zu. Mit einer Schusswaffe und einem Messer bedrohten die Männer ihn und forderten Bargeld. Nachdem der Angestellte der Forderung nachgekommen war, flüchteten die Räuber mit einem dreistelligen Bargeldbetrag in Richtung Norbertschule.

Beschreibung der Täter

Die beiden Täter sind etwa 20 bis 22 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und waren mit Handschuhen und einer Maske bekleidet. Einer von ihnen trug blaue Kleidung und hatte eine Schusswaffe dabei. Sein Komplize war schwarz gekleidet und führte ein Messer mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.