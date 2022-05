Rainer Bode: Vom Musikhallen-Gegner zum Musik-Campus-Freund

Der Grünen-Politiker Rainer Bode gehörte 2008 zu den entscheidenden Kritikern der Musikhalle auf dem heutigen Schlossplatz. Eine Bürgerinitiative brachte das Millionenprojekt zu Fall. Jetzt hat Bode im Rat für das Millionenprojekt Musik-Campus gestimmt. Was ist da passiert?

So ändern sich die Zeiten: Noch immer existiert dieses martialisch anmutende Foto, das dokumentiert, wie Rainer Bode an der Seite des wortgewaltigen GAL-Fraktionschefs Hery Klas und mit demonstrativer Siegerpose den Untergang der Musikhalle feiert. Im April 2008 erlangt eine Bürgerinitiative, in der das grüne Urgestein Bode eine Führungsrolle spielt, eine deutliche Mehrheit bei einem Bürgerentscheid. Das Millionenprojekt Musikhalle wird regelrecht pulverisiert.