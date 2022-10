Rat entscheidet über zwei Leitungsstellen

Der münsterische Rat entscheidet in seiner Sitzung am Mittwoch über zwei Leitungsstellen. In einem Fall gestaltete sich die Nachfolge-Suche zunächst schwierig. Dabei spielt dieses Amt bei der Verkehrswende eine wichtige Rolle.

In Münsters Rathaus (r.) fällt der Rat am Mittwoch zwei wichtige Personalentscheidungen.

An zwei entscheidenden Stellen in der Stadtverwaltung soll die Politik in der Ratssitzung an diesem Mittwoch (Beginn 16.15 Uhr, Rathausfestsaal) Nägel mit Köpfen machen. Zum einen geht es um die Nachfolge an der Spitze des Amtes für Mobilität und Tiefbau, dem im Zuge der Verkehrswende schon länger eine besondere Bedeutung zukommt.

Für den Anfang des Jahres ausgeschiedenen Amtsleiter Michael Grimm steht nach Informationen unserer Zeitung als Einziger Diplom-Ingenieur Jeff Marengwa zur Wahl. Er arbeitet bislang beim Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Freien und Hansestadt Hamburg. Seine Wahl in nicht-öffentlicher Sitzung gilt als sicher, eine breite Mehrheit wird dafür erwartet.

Nachfolge-Suche zunächst schwierig

Die bereits Anfang vergangenen Jahres gestartete Suche für die Grimm-Nachfolge verlief zunächst wenig glücklich. Zwei ausgewählte Kandidaten zogen ihre Bewerbung kurz vor einer Sitzung der zuständigen Ratsausschüsse zurück, sodass das Verfahren im November 2021 aufgehoben wurde. Im zweiten Anlauf scheint es nun aber zu klappen.

Auch beim städtischen IT-Dienstleister Citeq sind die Weichen für einen Leitungswechsel nach Informationen unserer Zeitung gestellt: Holger Nauendorff heißt der mutmaßlich neue Betriebsleiter, der auf den im Juni 2022 ausgeschiedenen Stefan Schoenfelder folgen soll. Nauendorff führte die Citeq zuletzt bereits kommissarisch.