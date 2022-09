Rat trifft Entscheidungen zum Stadion und zum Stadthaus 4

Die Sommerpause ist beendet. Am Mittwoch (7. September) tagt der Rat der Stadt Münster wieder. In der Sitzung stehen viele wichtige Entscheidungen auf der Tagesordnung.

Zur ersten Ratssitzung nach der Sommerpause treffen sich die 67 Ratsmitglieder am heutigen Mittwoch. Beginn ist um 16.15 Uhr im Rathausfestsaal am Prinzipalmarkt.

Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Einbringungs des Etats für das kommende Jahr. Dabei halten Oberbürgermeister Markus Lewe und Kämmerin Christine Zeller ihre Haushaltsreden.

In Münster hat es sich eingebürgert, dass der Haushalt im September eingebracht und im Dezember dann verabschiedet wird. Dazwischen liegen die Haushaltsberatungen der Parteien.

Stadionfinanzierung nach Kassenlage

Weiter stehen im Rat wichtige Entscheidungen an. So liegt ein Papier der Stadtverwaltung auf den Tisch, die Planungen für das Stadthaus 4 am Albersloher Weg wegen steigender Kosten für zwei Jahre in eine Warteschleife zu schicken.

Ferner sollen die Parteien über das weitere Verfahren beim Bau des Preußenstadions entscheiden. Geplant ist, dass – je nach Kassenlage – über die einzelnen Module eines neuen Stadion immer wieder neu entschieden wird.

Nachtbusse, Wohnbauland und offener Ganztag

Weitere Punkte sind das Wohnbaulandprogramm bis 2030, neue Linienführungen bei Nachtbussen, die Wohnraumschutzsatzung sowie Veränderungen beim offenen Ganztag in Grundschulen. Überdies wird über eine Städtepartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt beraten.