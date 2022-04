Ratsbündnis setzt auf ökologische Verpflegung

Das Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt nimmt die Gemeinschaftsverpflegung in Schulen und Kitas in den Fokus. Alles soll ökologischer, gesünder – und nicht viel teurer werden.

Die Verpflegung in Schulen und Kitas innerhalb des Stadtgebiets soll ökologischer, fairer, regionaler und saisonaler werden. So sieht es ein gemeinsamer Ratsantrag von Grünen, SPD und Volt vor, indem das Bündnis fordert, dass der Rat das klare Ziel formulieren möge, „dass die Gemeinschaftsverpflegung in allen Kindertageseinrichtungen und Schulen im Stadtgebiet bis 2030 zu (nahezu) 100 Prozent aus ökologisch produzierten Lebensmitteln gedeckt werden soll“. Zudem möchte das Ratsbündnis demnach den Einsatz von nicht regionalen und nicht saisonalen Lebensmitteln auf „ein nötiges Minimum reduzieren“ und den Anteil an fair gehandelten Lebensmitteln forcieren.

Die Ernährung mache rund 15 Prozent des persönlichen CO 2 -Fußabdrucks aus, eröffnete Dr. Leandra Praetzel am Montag eine digitale Pressekonferenz der Grünen zu dem Thema. Hier sei ein großer Hebel, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. Abgesehen davon gehe es natürlich um gesünderes Essen. Auf das Ziel einer möglichst guten Qualität könnten sich Träger und Eltern sofort verständigen – trotzdem gebe es Probleme dabei, den großen Schritt zu machen, beschrieb Ratsherr Leon Herbstmann die Situation. Sei es aufgrund der Befürchtung, das Essen werde zu teuer, oder weil schlichtweg ein geeigneter Caterer nicht zur Verfügung stehe. Ein ähnliches Projekt in München, so Herbstmann, habe aber gezeigt, dass es letztlich, auch durch gezielte Einsparungen, nicht viel teurer werden müsse. Gerade einmal 27 Euro mehr im Jahr hätten bei erwähntem Projekt am Ende unter dem Strich gestanden.

Quote an Bio-Produkten soll steigen

Erste Änderungen sollen in Einrichtungen der Stadt bereits zum 1. Januar 2023 greifen. Ab dann müssen dem Antrag nach mindestens 25 Prozent der Zutaten bio-zertifiziert sein. Diese Quote soll jährlich um mindestens zwei Prozent steigen.

Die angesprochenen Einsparpotenziale sieht Ratsfrau Anne Kathrin Herbermann unter anderem im Einsatz von Fleisch und Fisch. Wer hier entsprechend den Ratschlägen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung reduziere, dem stehe ein Mehr für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte höherer Qualität zur Verfügung.

„ Wir wollen gesündere Ernährung nicht nur auf die Teller, sondern auch in die Köpfe der Menschen bringen. “ Leon Herbstmann

Um nicht nur städtische Einrichtungen in den Plan einzubeziehen, soll dem Antrag nach ein Kongress mit Vertretern von Trägern, Eltern und Schülern, der Verwaltung und Caterern stattfinden. Das große Ziel dabei: „Wir wollen gesündere Ernährung nicht nur auf die Teller, sondern auch in die Köpfe der Menschen bringen“, sagt Leon Herbstmann. Kinder und Jugendliche sollen also den Gedanken des bewussten Ernährens mit nach Hause bringen.