Pläne für Erweiterung

Das Ratsgymnasium, zuletzt beim Anmeldeverfahren eine der beliebtesten Schulen, muss im Zuge der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium erweitert werden. Den Aufbauplänen soll gemäß jetzt veröffentlichter Pläne der Stadt die zum Ratsgymnasium gehörende Hausmeisterwohnung zum Opfer fallen. Die zusätzlichen 800 Quadratmeter Nutzfläche könnten am besten auf diese Weise gewonnen werden, legt es das Amt für Schule und Weiterbildung in den Plänen dar, die am Dienstag (28. Februar) in der Bezirksvertretung Mitte auf der Tagesordnung stehen.

Die 100 Quadratmeter große Hausmeisterwohnung inklusive Garten sowie die Toilettenanlage der Schule im Erdgeschoss sollen dem Erweiterungsbau weichen. Auf diese Weise könne nicht nur das Minimalraumprogramm durch eine Erweiterung von zusätzlichen 500 Quadratmetern erreicht werden.

Der jetzt dargelegte Plan eröffne die Möglichkeit einer Vergrößerung um 800 Quadratmeter, etwa mit der Einrichtung von Differenzierungsräumen. Wo der Hausmeister künftig wohnen soll, ist nicht Gegenstand der Vorlage.