Raub auf Tankstelle: Täter bedroht Kassierer mit Schusswaffe

Am Albersloher Weg hat ein unbekannter Täter am Sonntagabend eine Tankstelle überfallen. Dabei bedrohte er den Kassierer mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Albersloher Weg in Gremmendorf wurde eine Tankstelle überfallen.

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend um 22.39 Uhr eine Tankstelle am Albersloher Weg in Gremmendorf ausgeraubt. Dabei bedrohte der Täter nach Angaben der Polizei den Kassierer mit einer Schusswaffe.

Der Täter ging hinter den Kassenbereich der Tankstelle und bedrohte den Kassierer. Dann griff der Unbekannte in die offen stehende Kasse und nahm Bargeld heraus. Außerdem entwendete er eine Vielzahl an E-Zigaretten. Der Täter flüchtete daraufhin unerkannt.

Zeugenaussagen zufolge soll der Tatverdächtige circa 1,70 m groß, schlank und zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.