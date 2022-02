Räuber bedroht Angstellte in Apotheke mit Messer

Ein Räuber hat am Montagmorgen eine Apotheke an der Grevener Straße überfallen. Der bislang unbekannte Täter bedrohte die Angestellten mit einem Messer. Viel Beute machte der Täter jedoch nicht...

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagmorgen um 8.10 Uhr eine Apotheke an der Grevener Straße ausgeraubt. Der Räuber betrat die Filiale laut Mitteilung der Polizei kurz nach Ladenöffnung und ging direkt in einen Nebenraum zu den beiden anwesenden Angestellten.

Der Täter forderte die beiden Frauen mit einem Messer in der Hand auf, ihm Bargeld zu geben. Eine Angestellte öffnete die Kasse und gab ihm 50 Euro in Scheinen. Nachdem der Räuber selbst noch nach Zwei-Euro-Münzen gegriffen hatte, flüchtete er mit der Beute aus der Apotheke.

Beschreibung des Täters

Der Täter ist laut der Mitteilung circa 1,80 Meter groß, etwa Anfang bis Mitte 20 und schlank. Er hat einen dunklen Teint und dunkle Augen. Der Unbekannte war mit einer schwarzen Wollstrickmütze, einer schwarzen Bomberjacke, schwarzen, dicken Winterhandschuhen und einer schwarzen Jogginghose mit einem Schriftzug auf dem Bein, der umrandet war, bekleidet.

Die Polizei bitten um Hinweise und bitten Zeugen, sich unter 0251/2750 zu melen.