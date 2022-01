Räuber bedroht Tankstellen-Angestellte mit Messer

Bewaffneter Überfall an der Grevener Straße: Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Samstagmorgen eine Tankstellen-Angestellte mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat am Samstagmorgen in einer Tankstelle an der Grevener Straße Bargeld geraubt. Der Räuber kam laut Mitteilung der Polizei um 7.02 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle, suchte Augenkontakt zur Kassiererin und kam dann direkt auf sie zu.

"Mit dem Messer in der Hand forderte er sie auf, die Scheine aus der Kasse auszuhändigen", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Nachdem die Angestellte der Aufforderung nachgekommen war, flüchtete der Täter mit der mittleren dreistelligen Beute in Richtung Innenstadt.

Der Räuber ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, war mit einer dunklen Mütze, einer braunen Jacke, einer dunkelblauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet und sprach Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.