Kundgebungen auch ohne Anmeldung rechtens

Impfpflicht-Gegner haben in Münster am Montag gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Und das, obwohl ihre Kundgebung nicht angemeldet war. Warum dürfen die das? Ein Rechtsexperte hat die Antwort.

Gerade losmarschiert, schon gestoppt: Polizisten hielten den Umzug von Impfpflichtgegnern am Domplatz zunächst an.

Insgesamt 900 Impfpflicht-Gegner haben sich am Montagabend an Schloss- und Domplatz versammelt. Bundesweit gingen Zehntausende gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße. Mancherorts gab es Ausschreitungen, größtenteils verliefen die sogenannten Montagsspaziergänge aber friedlich – so auch in Münster.