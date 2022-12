Rechtzeitig das Testament machen

„Machen Sie ein Testament!“ Diese Aufforderung sprach Dr. Ansgar Beckervordersandfort nicht direkt aus. Sie zog sich aber wie der „rote Faden“ durch den Vortrag, mit dem der Rechtsanwalt und Notar am Montagabend in der WN-Vortragsreihe „Wissensimpulse“ im Cloud-Forum auf dem Germania-Campus sein Publikum für Themen sensibilisierte, die mit Testament, Erbschaft und Vermögen zusammenhängen: Lebensplanung, die frühzeitig beginnen sollte.

„Sie sterben nicht früher, wenn Sie ein Testament gemacht haben“, sagte der Jurist. Und er legte bei den Stichworten „Vermögen, Vererben und Steuern“ ebenso locker nach: „Steuern zahlen ist besser als kein Vermögen zu haben.“

„Trockenes“, aber wichtiges Thema

Damit war der Einstieg in ein zwar „trockenes“, aber wichtiges Thema gelungen, das Beckervordersandfort an Beispielen deutlich und verständlich machte. Ein „Klassiker“: Ein Ehepaar hat einen gemeinsamen Sohn. Der Ehemann stirbt. Es gibt kein Testament. Der Sohn ist hoch verschuldet. Eigentlich klar, die Ehegatten beerben sich gegenseitig, so ist vielfach die Meinung.

Stimmt nicht, denn die gesetzliche Erbfolge sieht das anders. Sohn und Witwe bilden eine Erbengemeinschaft – und die habe Tücken. So können die Gläubiger des Sohnes dessen Erbteil pfänden. Das führe nicht selten zu erheblichen Konflikten.

Komplizierter könne es bei kinderlosen Ehepaaren werden, wenn der Verstorbene Geschwister habe, oder dann, wenn der überlebende Partner eine neue Ehe eingehe und der neue Partner geschieden sei und Kinder in die Beziehung einbringe.

Missliche Situationen durch Testament vermeiden

„Durch ein Testament können missliche Situationen vermieden werden“, so der münsterische Fachanwalt für Erbrecht. Konkret: Ein Testament vermeide die gesetzliche Erbfolge.

Das sogenannte „Berliner Testament“, in dem sich die Ehepartner wechselseitig als Erben einsetzen, sei „grundsätzlich sinnvoll.“ Und außerdem: Beim Testament gehe es ja nicht nur um finanzielle, sondern besonders auch um ganz persönliche Belange, betonte der Experte.

Weitere Themen, für die Dr. Ansgar Beckervordersandtfort sein Publikum sensibilisierte, waren Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. „Sorgen Sie rechtzeitig dafür, dass es Regelungen gibt, wenn Sie geschäftsunfähig werden sollten“, appellierte der Jurist an das Auditorium. Bevollmächtigte sollten auf jeden Fall Personen sein, denen man vertraue.