Recyclinghöfe für Pkw mit Anhänger dicht

Münster liebt Recyclinghöfe. Wer die zuweilen langen Schlangen an der Eulerstraße kennt, wird dem zustimmen. Aber nicht jeder ist dort gern gesehen – etwa Pkw mit Anhänger.

Wie hier an der Eulerstraße, dürfen auf den Recyclinghöfen nur Fahrzeuge ohne Anhänger vorfahren. Das sorgt für Diskussionen.

Münsteranerinnen und Münsteraner, die regelmäßig mit dem Auto auf einem der Recyclinghöfe vorstellig werden, mögen bereits bemerkt haben, dass etwas anders geworden ist. Seit dem Sommer 2020 dürfen Fahrzeuge mit Anhänger nur noch das Entsorgungszentrum in Coerde ansteuern. Alle neun Stadtteilrecyclinghöfe sowie der stark frequentierte Recyclinghof an der Eulerstraße sind für sie tabu. Seitdem hält die Diskussion an, bestätigt Manuela Feldkamp, Pressesprecherin der Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM), gegenüber unserer Zeitung.

Erst jüngst meldete sich ein Amelsbürener, der nicht verstehen konnte, weswegen er mit seinem Anhänger bis nach Coerde fahren soll, obwohl der Recyclinghof in Hiltrup doch direkt vor seiner Haustür liege.

Kritische Rangiermanöver

„Dass die aktuelle Regelung für viele Münsteraner nicht komfortabel ist, ist keine Frage“, räumt Feldkamp ein. Es gebe aber auch viele positive Rückmeldungen, weil es die vielen „kritischen Rangiermanöver“ früherer Tage nicht mehr gebe.

In der Tat kam es bis zum Sommer 2020 nicht selten zu anstrengenden Debatten auf den Recyclinghöfen, wenn Pkw mit Anhänger quer vor den Containern standen und damit gleich vier oder fünf Parkplätze blockierten oder wenn das Fahrzeug zehn Mal vor- und zurückgesetzt werden musste, bis der Anhänger richtig stand.

Als die AWM im Zuge der Corona-Pandemie die Frequenz auf den Recyclinghöfen begrenzen mussten, wurden die Anhänger gleich mit verbannt. Bis heute wurde diese Änderung nicht zurückgenommen. Es bleibt nur das Entsorgungszentrum in Coerde, wo so viel Platz vorhanden ist, „dass auch Pkw mit Anhänger sowie Lkw mit mehr als 3,5 Tonnen zugelassen sind“, wie die Abfallwirtschaftsbetriebe betonen.

Eventuell neue Standorte in 2022

Manuela Feldkamp schließt Änderungen der derzeitigen Regelung für das kommende Jahr nicht aus. Bekanntlich suchen die AWM nach neuen und größeren neuen Standorten für Recyclinghöfe. Feldkamp: „Wir gehen davon aus, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres dazu weitere Informationen geben können.“