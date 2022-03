In einer Nacht Reifen von 19 Autos beschädigt

Jede Menge beschädigte Autoreifen wurden der Polizei in Münster am Wochenende gemeldet. Unbekannte Täter haben die Reifen von insgesamt 19 Autos zerstört. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (26. März) haben unbekannte Täter an insgesamt 19 Autos die Reifen beschädigt. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.

Die Unbekannten machten sich am Prozessionsweg an sieben, an der Bernsmeyerstiege an acht und an der Diepenbrockstraße an vier Fahrzeugen zu schaffen. Diese waren größtenteils SUV.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0251/2750 entgegen.