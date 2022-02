Reisebus aus Münster in Oberbayern verunglückt: Acht Schwerverletzte

Schock in den Morgenstunden: Ein Reisebus mit 60 Teilnehmern einer Skifreizeit des Reiseveranstalters „Ski4Friends“ aus Münster ist am Samstagmorgen im oberbayerischen Inzell verunglückt. Bei dem Unglück wurden zahlreiche Menschen verletzt – acht davon schwer.

Schwerer Unfall auf dem Weg in den Skiurlaub

Der Bus aus Münster kippte gegen 7.30 Uhr am Ortsausgang von Inzell (Landkreis Traunstein) um.

An Bord waren nach Auskunft der Stadt Münster Menschen im Alter zwischen neun und 68 Jahren – hauptsächlich Familien mit Kindern. Die Schwerverletzten wurden mit Hubschraubern auf die umliegenden Klinken verteilt. Der Organisator der Skifreizeit, Dieter Schmitz, ist mit leichteren Blessuren und einem Schleudertrauma davongekommen, wie er sagt, und sitzt gegen Mittag mit anderen Leichtverletzten in einer Turnhalle im Eislaufzentrum Inzell. „Wir haben noch viel Glück bei diesem Unglück gehabt“, sagt er gefasst, während Mitarbeiter von Hilfsorganisationen die Verunglückten betreuen.

„Einige stehen unter Schock“, berichtet Schmitz, der selbst Erfahrung als Katastrophenschutzhelfer bei den Maltesern hat. Wie kam es zu dem Unglück, das über Stunden die Schlagzeilen in den Online-Portalen beherrscht? „Gegen 7.30 Uhr sind wir aufgeschreckt, weil der Bus plötzlich von der Straße abkam“, erinnert sich Schmitz. Dann ging alles sehr schnell. Der Doppeldecker sei nach rechts eine mehrere Meter hohe Böschung hinuntergekippt und auf einer Wiese gelandet. Fahrgäste wurden durch den Bus geschleudert, Scheiben barsten.

Acht Fahrgäste wurden dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr berichtet von 21 Personen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen, die ebenfalls in Krankenhäuser gebracht wurden.

Unglück geschah nur eine Stunde vor dem Ziel

„Wir waren nur eine Stunde vor dem Ziel – dem Gletscher-Skigebiet Kitzsteinhorn bei Kaprun“, berichtet Schmitz. Am Vorabend um 19.15 Uhr waren die 60 Skifans mit dem Fahrer eines Beckumer Busunternehmens vom Schulzentrum Kinderhaus aus gestartet. Am Steuer habe bei dem Unfall der zweite Busfahrer gesessen, der laut Schmitz vor Mitternacht zugestiegen sei. Nicht lange vor dem Unglück habe es noch eine Pause gegeben.

Während die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache auf der Bundesstraße 306 am Ortsausgang von Inzell (Landkreis Traunstein) andauern, werden einige der Verletzten bereits wieder aus Krankenhäusern entlassen und treffen in der Turnhalle ein, in der die Verunglückten auch seelsorgerisch betreut werden.

Auch Skifans aus dem Münsterland im Bus

„Einige haben sich entschlossen, noch am Nachmittag nach Hause gebracht zu werden“, erzählt Schmitz, der in Kinderhaus auch als Leiter des Jugendzentrums Wuddi bekannt ist. Bei dieser Skifreizeit habe es sich aber um eine offene Sportfreizeit für jedermann gehandelt. Nicht nur Münsteraner, auch einige Skifans aus dem Münsterland saßen demnach im Bus.

Mit schwerem Gerät wurde der verunglückte Bus am Samstag geborgen. Foto: privat

Laut Feuerwehr waren nach dem Unglück Hunderte Rettungskräfte aus der Region und sechs Hubschrauber im Einsatz. Die Bundesstraße wurde vollständig gesperrt. Für die Bergung des Busses wurde schweres Gerät herangebracht.

Lewe sichert Unterstützung zu

„Meine Gedanken begleiten die Verletzten und deren Angehörige“, sagte Oberbürgermeister Markus Lewe, der am frühen Morgen von dem Unglück erfahren hatte. „Wir werden die bayerischen Behörden bestmöglich unterstützen und von Münster aus alle erforderlichen Maßnahmen veranlassen.“ Die Angehörigen seien laut der am Unfallort federführenden Polizeidienststelle bereits informiert.