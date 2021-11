Richter: „Das ist ihre letzte Chance“

Ein 35-jähriger Familienvater aus Münster hat gedealt. Das Landgericht verurteilte ihn zu einer Haftstraße, setzte diese aber außer Vollzug und gewährte dem Straftäter so eine „letzte Chance“.

Die Erleichterung war dem 35-jährigen Münsteraner während der Urteilsverkündigung deutlich anzumerken. Der Familienvater, der einst aus der Türkei nach Deutschland kam und hier zuletzt eine Pizzeria betrieb, war in sieben Fällen wegen Beihilfe zum Vertrieb von Marihuana und Kokain in nicht geringen Mengen angeklagt. Seine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sieben Monaten wurde außer Vollzug gesetzt. Er ist dazu verpflichtet, die Polizei in regelmäßigen Abständen über seinen aktuellen Status zu unterrichten.