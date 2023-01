Zum Richtfest ist das Südbad im Zeitplan

Das neue Südbad liegt im Zeitplan: 2021 erfolgte der Spatenstich, am Donnerstag dann das Richtfest. Im November wollen die Stadtwerke Münster das Schwimmbad an das Sportamt übergeben. Auch der finanzielle Rahmen soll eingehalten werden.

Das neue Südbad am Inselbogen hat am Donnerstag Richtfest gefeiert. Sowohl der finanzielle als auch der zeitliche Rahmen können laut Oberbürgermeister Markus Lewe eingehalten werden. Das würde bedeuten, dass die Stadtwerke das Bad im November 2023 an das Sportamt der Stadt Münster übergeben werden können. „Für Münsters Bäderlandschaft ist das neue Südbad ein Gewinn. Darum freue ich mich, dass in einem Jahr die ersten Kinder hier Schwimmen lernen“, sagte Lewe.

Für ihn werde damit nach seinen eigenen Worten ein langgehegter Traum wahr: Bereits 2009 setzte sich Lewe, wie er betonte, bei seiner ersten Oberbürgermeister-Kandidatur für den Neubau eines Schwimmbads am Inselbogen ein. An gleicher Stelle stand noch bis 2007 ein Bad, seitdem wurde die Stelle nicht genutzt.

Geplante Bauzeit von zwei Jahren

Das soll jetzt anders werden: Im November 2021 war der symbolische Spatenstich mit einer anvisierten Bauzeit von etwa zwei Jahren. Am Donnerstag folgte das Richtfest. Bis heute wird der zeitliche Rahmen also eingehalten. Selbiges gilt auch für die Kosten: 13,5 Millionen Euro waren für den Bau eingeplant, in diesem Budget sollen sich die tatsächlichen Kosten auch bewegen – trotz aktueller Preissteigerungen.

Richtfest beim neuen Südbad so soll es aussehen: Das neue Südbad Foto: Matthias Ahlke Richtfest am Südbad: Mit von der Partie waren Oberbürgermeister Markus Lewe, Sportamtsleiterin Kerstin Dewaldt und Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Gäfgen Foto: Matthias Ahlke Oberbürgermeister Markus Lewe sprach die Grußworte Foto: Matthias Ahlke Das große Schwimmbecken, Foto: Matthias Ahlke Frank Gäfgen begrüßte die zahlreichen Gäste. Foto: Matthias Ahlke Das Südbad von außen. Foto: Matthias Ahlke Das kleine Schwimmbecken. Foto: Matthias Ahlke Ein Prosit unter dem Richtkranz. Foto: Matthias Ahlke Ein Prosit unter dem Richtkranz. Foto: Matthias Ahlke Das große Schwimmbecken. Foto: Matthias Ahlke Das Südbad von außen. Foto: Matthias Ahlke

Es entstehen ein 25-Meter- und ein Lehrbecken sowie ein Kinderbereich. Die Becken sind bereits ausgehoben, auf Wasser und planschende Gäste müssen sie noch etwas warten. Aber: „Sie sind bereits auf ihre Dichtigkeit geprüft worden“, sagte Frank Gäfgen, Geschäftsführer der Stadtwerke, vor Ort.

Kurze Wege zum Schwimmunterricht

Das Bad sei vor allem für Vereins- und Schulschwimmen konzipiert, erläuterten die Stadtwerke. Es soll hauptsächlich von den Schulen im Umkreis genutzt werden, damit Kinder zum Schwimmenlernen nicht weit fahren müssen. Dennoch wird das Schwimmbad auch für Privatpersonen zugänglich sein.

Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, Fernwärme und Wärmerückgewinnung könne das Sportamt das Bad besonders effizient betreiben, so die Stadtwerke.