Am Abend des 2. März dieses Jahres stand eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Gasselstiege in Flammen. Damals warf die Tat einige Fragen auf. So hatten Zeugen beobachtet, wie ein Mann vom Balkon der brennenden Wohnung kletterte, abstürzte und dennoch floh.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch