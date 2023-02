Frauenschwarm, Schlagersänger, „Tatort“-Fan: Roland Kaiser im Porträt

Er ist vermutlich Deutschlands bekanntester Schlagersänger: Seit fast einem halben Jahrhundert ist Roland Kaiser als Musiker aktiv. Wir stellen den 70-Jährigen vor und verraten, was ihn mit der Stadt Münster verbindet.

Roland Kaiser: Herkunft und Ausbildung

Am 10. Mai 1952 wurde der heute als Roland Kaiser bekannte Sänger unter dem Namen Ronald Keiler in West-Berlin geboren. Seine Mutter bekam ihn als sie 16 war und setzte ihn nach der Geburt als Findelkind in einem Korb aus. Anschließend gab sie ihn zur Adoption frei. Noch im selben Jahr wurde Roland Kaiser adoptiert. Mit seiner Adoptivmutter lebte er in der Burgsdorfstraße in Berlin-Wedding.

Nach dem Tod seiner Adoptivmutter im Jahr 1967 wurde Roland Kaiser von seiner Tante in Obhut genommen. Er brach im selben Jahr die Volkshochschule ab und machte eine Ausbildung als Automobilkaufmann bei einem Ford-Händler. Bis Mitte der 1970er Jahre leitete er dort die Werbeabteilung – jedoch nicht immer mit großem Erfolg, wie er später in einem Interview zugab. Anschließend arbeitete Roland Kaiser als Bote der „Berliner Post“ und entdeckte in dieser Zeit das Musizieren: In West-Berliner Kneipen und auf Hochzeiten hatte er seine ersten Auftritte als Sänger. Bei einem dieser Auftritte wurde er von den Musikproduzenten Gerhard Kämpfe und Thomas Meisel entdeckt.

Roland Kaisers erste Schritte als Musiker und Durchbruch mit „Santa Maria“

1974 veröffentlichte Roland Kaiser mit dem Song „Was ist wohl aus ihr geworden?“ seine erste Single, zwei Jahre später erreichte er mit der gesungenen Coverversion von Ricky Kings „Frei, das heißt allein“ seinen ersten Charterfolg – der Song landete auf Platz 14 der deutschen Singlecharts. Den siebten Rang erreichte er 1977 mit einem weiteren Cover – dem Song „Sieben Fässer Wein“, der an das kubanischen Lied „Ba Moin En Ti Bo“ angelehnt war.

1980 gelang Roland Kaiser dann der Durchbruch. Nachdem er zunächst im März erfolglos am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teilgenommen hatte, veröffentlichte er im Mai mit „Santa Maria“ seine bislang erfolgreichste Single. Das Lied ist eine deutsche Interpretation des Songs von Oliver Onions und hielt sich fünf Wochen lang an der Spitze der deutschen Charts. Auch in den Niederlanden und Belgien erreichte der Song Platz eins – Roland Kaiser wurde somit über Nacht zum internationalen Star.

„ Wir haben zu zweit eine Flasche Rotwein geleert, als der Titel entstand. Eigentlich haben Norbert Hammerschmidt und ich die auch nur aus Frust getrunken, weil man gerade unsere ursprüngliche „Santa Maria“-Version abgelehnt hatte – [sie] sei nicht gefühlvoll und nicht romantisch genug. Und da haben wir uns gedacht: So, nun kriegt ihr eure Packung Romantik, und haben es auf die Spitze getrieben. Kommentar der Plattenfirma: ‚Das ist genial! Das nehmen wir auf.' “ Roland Kaiser über die Entstehung seines Hits "Santa Maria"

Roland Kaiser etabliert sich als Schlagerstar in Deutschland

Auch Roland Kaisers darauffolgende Veröffentlichungen schafften es auf Anhieb in die Charts. Darunter die Singles „Lieb' mich ein letztes Mal“, „Dich zu lieben“ (beide von 1981) sowie „Manchmal möchte ich schon mit dir“ (1982), die allesamt Plätze in den Top 10 belegten. In den 80er Jahren brachte der Schlagersänger jedes Jahr ein neues Studioalbum heraus. Seine Singleauskopplungen wie „Joana“, „Die Gefühle sind frei“ sowie „Ich glaub es geht schon wieder los“ präsentierte Kaiser jeweils bei ihrer Erstveröffentlichung in der ZDF-Hitparade, in der sich der Sänger zum Dauergast entwickelte – 67 Mal trat er in der von Dieter Thomas Heck moderierten Sendung auf und ist damit alleiniger Rekordhalter.

Auch in den darauffolgenden Jahren veröffentlichte Roland Kaiser fleißig Studioalben und Singles. Bis zur Jahrtausendwende hatte der gebürtige Berliner bereits 19 Alben veröffentlicht. Den Sänger sollte jedoch kurz darauf ein schwerwiegender Schicksalsschlag ereilen.

Roland Kaiser wird 70: Bilder einer Karriere Er ist „geboren, um Liebe zu geben" und zwar heute vor genau 70 Jahren in Westberlin! Der Schlagersänger Roland Kaiser bewegt die Herzen der Menschen. Doch hinter der markanten Stimme steht viel mehr - wir blicken auf die Höhen und Tiefen eines Schlagerlebens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild 1980 erstürmte Kaiser mit „Santa Maria" die deutschen Charts und überzeugte bei der ZDF-Neujahrsshow „Jetzt geht die Party richtig los" mit seinem Charme. Zahlreiche Konzerte, Fernsehauftritte und Tournees waren die Folge. Foto: Istvan Bajzat/dpa Eine regelrechte „Kaisermania" brach los. Der Sänger nutzte die Euphorie und den Namen für sich und seine Auftritte. Mit Erfolg! Auch vierzig Jahre nach seinem Durchbruch ist der geborene Berliner bei Fans beliebt und gefragt. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild Da trifft man sich auch schon mit Roland-Kaiser-Bechern und passenden Outfits zum Campen bei den zweitägigen „Kaisermania"-Shows. Die Fans sind begeistert - die Veranstaltungen gut besucht. Foto: dpa-Zentralbild Umso tiefer sitzt der Schock, als Kaiser Ende 2009 seinen Abschied von der Konzertbühne bekanntgibt. „Ich fühle mich gesundheitlich nicht mehr in der Lage, ein Konzert durchzustehen", erklärte der Schlagerstar. Er leide an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) - ein schwerer Schlag für die Fans. Er könne den Erwartungen nicht mehr gerecht werden: „Deshalb höre ich auf, bevor man mich irgendwann von der Bühne tragen muss." Foto: Andreas Lander/dpa-Zentralbild Doch die Krankheit hält den Schlagerstar nicht lange vom Mikrofon fern. Nach einer Lungentransplantation feierte Kaiser bereits im Oktober 2010 sein Comeback auf der Bühne und ist 2011 wieder auf Tournee. Von seiner großen Liebe der Musik konnte er sich nicht lange trennen, denn „gegen die Liebe kommt man nicht an". Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild Dass sein Herz auch für seine Mitmenschen schlägt, stellt Roland Kaiser im Laufe seiner Karriere immer wieder unter Beweis. 2013 verteilte er Lebensmittel an Bedürftige in den neu eröffneten Räumen der Tafel Brandenburg, deren Schirmherr er ist. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild Wohltätig unterwegs ist Kaiser auch in seinen jüngeren Jahren. 1998 chauffierte der Star für damals fünf Mark Fahrgäste in einem original englischem Taxi um die Hamburger Alster. Das Geld ging im Rahmen einer Benefiz-Aktion zugunsten der ARD-Fernsehlotterie „Die Goldene Eins". Foto: dpa Für den guten Zweck engagiert sich Kaiser auch gern im Verbund mit anderen Prominenten. Bei der TV-Spendengala „Ein Herz für Kinder" sang er mit den Schauspielern Axel Prahl (links) und Jan Josef Liefers - bekannt aus dem münsterische Tatort. Mit der ehemaligen Fahrradhauptstadt verbindet den Sänger ohnehin einiges. Foto: dpa-Zentralbild Seit Ende der 1990er Jahre lebt Kaiser in Münster - für ein Jahr war der Schlagerstar in seine Vaterstadt gezogen, um näher an seinem ostdeutschen Publikum zu sein. Doch die Rückkehr bereitete ihm sichtlich Freude. Plötzlich war er nicht auf dem Prinzipalmarkt, sondern auch im beliebten münsterischen Tatort als „Roman König" zu sehen. Foto: dpa Eine besondere Beziehung hat der Schlagerstar zu der Sängerin Maite Kelly, mit der er 2014 zum ersten Mal „Warum hast du nicht Nein gesagt?" performte. Die beiden harmonierten perfekt und wiederholten das Erfolgsduett immer wieder vor begeisterten Zuschauern. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild Politisch steht Roland Kaiser den Sozialdemokraten nah. Selbst Mitglied, unterstützt der Sänger die Partei des Öfteren im Wahlkampf und pflegt Beziehungen zu hochrangigen Politikern der Partei. Hier sieht man ihn mit dem heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Rande des Deutschlandfestes der SPD im Jahr 2013. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild Auch außerhalb der politischen Landschaft zeigt Kaiser Haltung. Im Herbst 2015 spricht der Sänger auf einer Anti-Pegida-Kundgebung über Toleranz und Menschlichkeit. Dass er mit klarer Kante auch Fans verlieren könnte, nehme er in Kauf: „Ich wollte Stellung beziehen, weil es mir wichtig war." Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild Und sein Einsatz wurde belohnt! Für sein langjähriges soziales Engagement in verschiedenen Stiftungen und Vereinen erhält Kaiser 2016 vom damaligen Bundespräsident Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz. Den WN erklärte der Sänger: „Wir Künstler befinden uns auf der Sonnenseite des Lebens, und ich finde, man muss der Gesellschaft etwas zurückgeben.″ Foto: Wolfgang Kumm/dpa 70 Jahre voller Aufregung, Herzschmerz und vollem Einsatz liegen hinter Roland Kaiser, in denen selbst seine Erkrankung ihn nicht zu Boden ringen konnte. In der Corona-Pandemie setzt sich der Sänger für die Kulturszene und die Kunstschaffenden ein. Auftritte und Konzerte gibt der Star nach all der Zeit immer noch und lebt weiter im wunderschönen Münster. Denn „In Münster sind die Wiesen grüner als anderswo", findet Kaiser. Foto: dpa-Zentralbild

Roland Kaiser macht schwere Lungenerkrankung öffentlich

2000 erhielt Roland Kaiser die Diagnose, dass er an der Lungenerkrankung COPD leide. „Sie werden ihre schlechte Luft nicht los und können nicht mehr durchatmen. Es findet kein Gasaustausch mehr statt. Es ist eine Krankheit, die zum Tode führt“, sagte er später in einem Interview. Lange Zeit hielt er die Krankheit unter Verschluss und trat in den folgenden Jahren weiter auf. „Bis es nicht mehr ging“, wie er später erzählte, und ihn seine jetzige Frau Silvia 2010 überreden konnte, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Noch im selben Jahr erhielt Roland Kaiser die erfreuliche Nachricht, dass eine Spenderlunge für ihn gefunden wurde. Die Transplantation verlief erfolgreich und die Gesundheit des Schlagerstars verbesserte sich daraufhin drastisch. In der Reha dann der Rückschlag: Während des Sportprogramms brach sich der heute 70-Jährige zwei Wirbel. „Die Langzeittherapie mit Cortison zur Behandlung der COPD hatte meine Knochen porös werden lassen“, schrieb er in seiner Autobiografie. Nachdem die weitere Reha jedoch erfolgreich verlaufen war, gab er im Oktober 2010 in der ZDF-Sendung „Willkommen bei Carmen Nebel“ sein Bühnen-Comeback. Im darauffolgenden Jahr startete seine Comeback-Tournee und er veröffentlichte seine erste Autobiografie „Atempause – Alles ist möglich“.

Roland Kaiser und seine Verbindung mit Münster

Zwar wurde Roland Kaiser in Berlin geboren und lebte dort viele Jahre seines Lebens, doch mit dem westfälischen Münster verbindet den Schlagerstar ebenfalls einiges. Seine Ehefrau Silvia stammt aus Münster, mit ihr und den gemeinsamen Kindern Jan und Annalena zog er Ende der 90er Jahre in die Stadt. Nach einem zwischenzeitlichen Umzug in seine alte Heimat Berlin zog es ihn 2008 mit seiner Familie wieder nach Münster. Dort lebt er bis heute im Stadtteil Gievenbeck.

Jahrelang war Roland Kaiser zudem Stammgast beim Stadtfest „Münster mittendrin“, das einmal im Jahr auf dem Domplatz stattfindet. Nachdem er vier Jahre nacheinander auf der Stadtfest-Bühne aufgetreten war, kündigte der Schlagerstar an, „Münster mittendrin“ ab 2023 fernzubleiben. Als Grund gab das Management des Künstlers an, dass die Kapazitäten auf dem Domplatz für den erfolgreichen Sänger nicht ausreichen. Stattdessen wolle er sich künftig auf andere Spielstätten konzentrieren.

2012 ging für Roland Kaiser zudem ein anderer Traum in Erfüllung. Erstmals trat er beim „Tatort“ Münster auf. In der Folge „Summ, summ, summ“ spielt er an der Seite von Axel Prahl und Jan Josef Liefers den Schlagerstar Roman König und komponierte dafür eigens den Song „Egoist“. Während der „Tatort“-Episode tritt Kaiser im Jovel auf, einer bekannten Veranstaltungsstätte in Münster. Mit seinem Freund Axel Prahl stand der Sänger Jahre später zudem für die ARD-Tragikomödie "Eisland" vor der Kamera, die 2021 ausgestrahlt wurde.

Lesen Sie mehr zum „Tatort“ Münster auf unserer Sonderseite

Das soziale und politische Engagement von Roland Kaiser

Roland Kaiser ist nicht nur für seine Musik bekannt, sondern auch dafür, sich sozial und politisch zu engagieren. So ist der Schlagersänger unter anderem Vorstandsmitglied der Solidarfonds Stiftung NRW, die schul – und bildungsbezogene Projekte für junge Menschen ins Leben ruft. Zudem ist er Botschafter der Stiftung Kinderhospiz Mitteldeutschland, der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke sowie für die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Seit 2015 engagiert er sich außerdem als Botschafter des Vereins Kinderlachen.

Für sein soziales Engagement wurden Roland Kaiser bereits einige Ehrungen zuteil. Neben dem Annemarie-Renger-Preis (2018) und dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland (2016) erhielt er 2016 zudem noch den Echo als Würdigung für seinen sozialen Einsatz. Auch politisch ist der Schlagersänger aktiv. Er ist Mitglied der SPD und unterstützte die Sozialdemokraten in den Wahlkämpfen 2005 und 2013.

Immer wieder hat sich der in Münster wohnende Roland Kaiser auch gegen rechtes Gedankengut ausgesprochen. Am 10. Januar 2015 hielt er eine Rede auf einer Anti-Pegida-Demo in Dresden. „Extremisten und extremistisches Gedankengut jeglicher Ausrichtung lehne ich als ein Mensch und Bürger dieses Landes ab, der für sich den Anspruch erhebt, sozial und vor allem gesellschaftspolitisch interessiert und engagiert zu sein“, sagte er in seiner Rede damals. Während der Corona-Pandemie rief er die Bürger zudem zur Covid-Impfung auf.

„ Ich wollte Stellung beziehen, weil es mir wichtig war. “ Roland Kaiser über seine Rede bei der Anti-Pegida-Demo in Dresden

Roland Kaiser privat: Seine Frauen und Kinder

Christina Keiler war die erste Ehefrau im Leben des Roland Kaiser. Die Ehe mit der heute 64-Jährigen verlief jedoch mitunter ziemlich turbulent, wie er später in seiner Biografie zugab. Vor allem die ständigen Affären des Schlagersängers machten der Beziehung zu schaffen. „Ich war ein Mistkerl und ging fremd“, schrieb er. Nachdem Christina Keiler von den außerehelichen Beziehungen erfahren hatte, folgte die Trennung.

Von 1990 bis 1995 war Roland Kaiser mit der Schauspielerin Anja Schüte zusammen, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat. Doch auch in dieser Beziehung hielt es der Schlagersänger nicht so genau mit der Monogamie. In seiner 2021 erschienenen zweiten Autobiografie „Sonnenseite“ enthüllte er, dass er auch seiner zweiten Partnerin fremdgegangen war.

1993 lud Roland Kaiser seine jetzige Frau Silvia, die er bereits 1984 bei einem Konzert kennengelernt hatte, zu zwei seiner Auftritten ein. „Es war der Beginn unserer heimlichen Beziehung“, schrieb Kaiser in seinem Buch. „Fast zehn Jahre waren vergangen, seit wir uns das erste Mal begegnet waren. Seit sie mich das erste Mal angesehen hatte, mit ihren großen grünen Augen. In ihnen fand ich Wärme und Fürsorge und immer auch einen Funken Erotik“, beschrieb er diese Zeit in seinem Buch.

Trotz seiner Gewissensbisse sei sich der Sänger sicher gewesen, dass Silvia die Frau an seiner Seite sein sollte. Am 13. Mai 1995 gaben beide ihre Beziehung offiziell bekannt, am 23. Februar 1996 heirateten sie. Mit der Münsteranerin ist Roland Kaiser bis heute verheiratet und lebt mit ihr in ihrer westfälischen Heimatstadt. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder (Jan und Annalena), zudem brachte Silvia noch einen Sohn (Tim Pförtner) aus einer vergangenen Beziehung mit in die Ehe.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Roland Kaiser (@rolandkaiseroffiziell)

Die berühmtesten Lieder von Roland Kaiser