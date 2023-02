Mögliche Bedrohung mit Schusswaffe – Polizei sucht Zeugen

Während des Rosenmontagszugs herrschte in der Innenstadt ein buntes und meist friedliches Treiben. Nun verdichten sich jedoch Hinweise auf eine Bedrohung mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen.

An Rosenmontag soll eine Person in Münster mehrere Menschen mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Rande des Rosenmontagsumzugs hat die Polizei am Nachmittag (16.50 Uhr) Hinweise zu einer möglichen Bedrohung mit einer Schusswaffe im Bereich des Bülts erhalten. Das hat die Polizei am späten Dienstagnachmittag mitgeteilt.

Die Kräfte der Polizei fanden laut Mitteilung am Einsatzort mehrere alkoholisierte Gruppen vor. Eine Person, die der Zeugenbeschreibung entsprach, wurde noch in der Nähe von den Beamten angesprochen und in Gewahrsam genommen. Eine Schusswaffe konnte bei der Person jedoch nicht aufgefunden werden.

Am Dienstag (21. Februar) verdichteten sich nach Angaben der Polizei die Hinweise, dass eine Person mehrere Menschen mit einer Schusswaffe bedroht haben soll.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0251/2750 bei der Polizei zu melden.