Rosenmontag: Umfangreiche Sperrungen in der Innenstadt

Freie Bahn für den Karneval in Münster: Wenn am Montag (20. Februar) der Rosenmontagszug durch die Innenstadt fährt, hat das auch massive Auswirkungen auf den Verkehr. Die Stadt gibt vorab einen Überblick.

Die Innenstadt von Münster ist an Rosenmontag (20. Februar) fest in der Hand von Närrinnen und Narren. Weite Teile werden für den Verkehr gesperrt.

Freie Bahn auf Münsters Straßen – die werden beim Umzug am Rosenmontag (20. Februar) alle närrischen Münsteranerinnen und Münsteraner haben. Nach zweijähriger Corona-Pause führt der Umzug wieder über die bewährte, rund viereinhalb Kilometer lange Strecke im Herzen der Stadt. Die bestehende Baustelle auf der Bergstraße wird laut einer Pressemitteilung der Stadt für diesen Zeitraum geräumt und den Busverkehr freigegeben.

Damit der Höhepunkt dieser Karnevalssession störungsfrei verlaufen kann, hat das Ordnungsamt nach intensiver Abstimmung mit städtischen Dienststellen sowie Polizei und Feuerwehr zahlreiche verkehrlich notwendige Absperrmaßnahmen getroffen. Die sind nach Angaben der Stadt „angesichts der großen Zahl an Teilnehmenden auf den Straßen unerlässlich“. Dadurch können allerdings auch Beeinträchtigungen für den Individualverkehr dabei nicht immer ausgeschlossen werden.

Die Strecke des Rosenmontagszugs in Münster

Um 13.11 Uhr macht sich der Karnevalszug am Rosenmontag vom Schlossplatz aus auf den Weg. Er zieht durch die Überwasserstraße über den Rosenplatz in die Schlaunstraße. Dann geht es weiter über Bergstraße, An der Apostelkirche, Voßgasse, Bült, Mauritzstraße, Mauritztor, Eisenbahnstraße, Servatiiplatz, Salzstraße, Heinrich-Brüning-Straße, Stubengasse, Windthorststraße, Engelenschanze, Schorlemerstraße, Ludgeriplatz, Ludgeristraße, Prinzipalmarkt, Drubbel, Roggenmarkt, Bogenstraße, Spiekerhof, Rosenstraße und zurück über den Rosenplatz und die Überwasserstraße zum Schlossplatz. Dort löst sich der Zug zwischen 15.30 und 17 Uhr wieder auf.

Schon bevor sich der bunte Umzug in Bewegung setzt, sind in der Innenstadt viele Straßen und Plätze für den motorisierten Verkehr tabu. Bereits ab 8 Uhr stellen sich die Teilnehmer nach Angaben der Stadt auf dem Schlossplatz auf; ab 9 Uhr können Autofahrer nicht mehr in die Straße Schlossplatz einfahren. Alle anderen Straßen, die an der Zugstrecke liegen, werden zwischen 11 und 18 Uhr gesperrt.

Halteverbot an vielen Stellen in der Innenstadt

An zahlreichen Stellen in der Innenstadt besteht Rosenmontag ein Halteverbot. Fahrzeughalter werden gebeten, auf die temporären Beschilderungen zu achten. „Fahrzeuge, die trotz vorhandenem Halteverbot abgestellt worden sind, werden durch das Ordnungsamt konsequent abgeschleppt“, teilt die Stadt mit. Einige Parkplätze können während des Umzugs nicht angefahren und auch nicht verlassen werden. Bis spätestens 18 Uhr sind die allermeisten Sperrungen aber wieder aufgehoben.

Neben dem „Voll ist out“-Team, das am Rosenmontag für die städtische Präventionskampagne wirbt und für maßvollen Alkoholkonsum sensibilisiert, wird der Kommunale Ordnungsdienst verstärkt Jugendschutzkontrollen durchführen. Jugendlichen unter 16 Jahren (bzw. bei „harten“ Alkoholika unter 18 Jahren) ist der Erwerb und der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit verboten. Verstöße werden dokumentiert und die Erziehungsberechtigen hierüber informiert. Darüber hinaus ist das dementsprechende Verkaufsverbot für Gewerbetreibende und Kioske zu beachten.

Prinzipalmarkt wird schon am Sonntag gesperrt

Wie in der Vergangenheit stehen im Rathausinnenhof ein Sanitätsdienst und die Anlaufstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien bei Bedarf zur Verfügung. Aufgrund der gegebenen gesundheitlichen Risiken sollten Eltern im Vorfeld der Karnevalstage den Umgang mit Alkohol thematisieren und auf die Gefahren hinweisen.

Am Sonntag (19. Februar) wird zur traditionellen „Schlüsselübergabe“ der Prinzipalmarkt von der Klemensstraße bis Drubbel/Alter Fischmarkt zwischen 7 und 18 Uhr gesperrt.