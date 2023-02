Zwölf Tonnen Müll beim Rosenmontagszug in Münster

Die großen Karnevalswagen und bunten Fußgruppen sind durch die Stadt gezogen, die Narren ruhen sich nach der Feierei aus. Was auch in diesem Jahr vom Rosenmontag in Münster geblieben ist, ist tonnenweise Müll.

Rund zwölf Tonnen Abfall haben die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (AWM) nach dem Rosenmontagszug eingesammelt. Das sind laut einer städtischen Pressemitteilung zwei Tonnen weniger als beim letzten Zug 2020. „Allerdings hat es dieses Jahr auch kaum geregnet. Die Abfälle waren trockener und wiegen weniger“, sagt AWM-Einsatzleiter Benedikt Sohn.

Mit einer „Reinigungsstaffel“ aus 21 Mitarbeitenden, elf Kehrmaschinen und einem Abfallsammelfahrzeug waren die AWM am Rosenmontag von 12.30 Uhr bis 21 Uhr im Einsatz und sorgten dafür, dass die Zugstrecke und die stark frequentierten Bereiche in der Innenstadt zügig wieder sauber waren. Die Reinigungsarbeiten verliefen nach städtischen Angaben größtenteils unproblematisch.

Bis 21 Uhr waren die AWM-Teams der Stadtreinigung nach dem Rosenmontagszug im Einsatz und haben die Zugstrecke und die stark frequentierten Bereiche in der Innenstadt gereinigt. Foto: Matthias Ahlke

Glasscherben bereiten weiter große Probleme

An neuralgischen Punkten hatten die AWM Glascontainer aufgestellt. „Glasbruch bleibt allerdings nach wie vor ein großes Problem“, sagt Sohn. Wie bereits in den Vorjahren gab es besonders am Alten Steinweg, Höhe ehemaliger Kiffe Pavillon, auf dem Prinzipalmarkt und in einzelnen Bereichen der Altstadt besonders viele Scherben. „Scherben bergen ein hohes Verletzungsrisiko und führen auch immer wieder zu Plattfüßen an unseren Maschinen. Dieses Mal glücklicherweise nicht“, so der Einsatzleiter in der Mitteilung.