Für mehr strahlende Kinder

Kalte Füße, warmes Herz: Zum 18. Mal haben die Rotary-Clubs in Münster mit ihrem adventlichen Kartenverkauf in der Holzhütte am Drubbel Geld gesammelt. Geld, das für soziale Projekte von Caritas und Diakonie bestimmt ist, die benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Münster den Rücken stärken.

Hundert Vertreterinnen und Vertreter der Rotary-Clubs – darunter auch NRW-Schulministerin Dorothee Feller – sowie die Jüngeren vom Rotaract-Club haben sich an 31 Tagen nur allzu gerne die Füße platt gestanden. Gelohnt hat es sich allemal: 45.000 Euro sind bei der „Sternstrahlen“-Hilfsaktion zusammengekommen, in die der Verein Lichtblicke zur Qualitätssicherung eingebunden ist. Rund 10.000 Euro spülte der „Budenzauber“ am Drubbel in die Kasse, 15.000 Euro kamen von den Rotary-Clubs, der Rest von verschiedenen münsterischen Unternehmen, wie Projektkoordinator Dr. Christian Badde am Montag sagte, als im Bankhaus Thie & Co., das die Aktion unterstützt, Bilanz gezogen wurde.

Münsteraner helfen sich gegenseitig

Für die hohe Spendenbereitschaft trotz steigender Unsicherheiten und Lebenskosten bedankten sich die Rotarier ausdrücklich. Zu dem erneut beachtlichen Ergebnis habe beigetragen, dass die Spendengelder direkt in Münster eingesetzt werden, betonte Klaus Neidhardt die große Solidarität unter den Stadtbewohnern.

Weil die Münsteraner derart verlässliche Spender sind, können die Hilfsprojekte langfristig und deshalb besonders wirkungsvoll ausgeführt werden. Ein Beispiel ist das Theaterprojekt der Diakonie, bei dem Kinder und Jugendliche, „die in der Schule schon mal über Tische und Bänke rennen“ (Badde), plötzlich ganz konzentriert bei der Sache seien und aus dem Applaus nach einem Auftritt Selbstbewusstsein entwickelten.

Aktion „Sternstrahlen“ auch 2023

Unter den etwa 20 unterstützten Projekten sind nicht nur Dauerbrenner, sondern auch Neulinge wie das Fotoprojekt der Diakonie, bei dem Jugendliche mit ihren Handys auf Fotosafari durch Münster streifen oder das Caritas-Projekt „U25 Suizidprävention“, bei dem speziell geschulte junge Menschen Altersgenossen mit Suizidgedanken anonym und kostenlos beraten.

Um die Nachhaltigkeit der Projekte zu gewährleisten, wollen die Rotarier auch in diesem Jahr wieder mit Hilfe des Schaustellerbetriebs Heitmann das Büdchen am Drubbel aufstellen und sich für strahlende Kinderaugen kalte Füße holen.