Jörg Riehemann: Vom Allwetterzoo zum Zocker-Special bei Günther Jauch

Von seiner Mutter hatte Jörg Riehemann den Rat bekommen: Nicht zocken! Doch genau das aber hat der 47 Jahre alte Mitarbeiter des Allwetterzoos getan. In der RTL-Show „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch steigt Riehemann am heutigen Dienstagabend (4. Oktober, 20.15 Uhr) mit der 125.000-Euro-Frage ein.

Riehemann ist Kandidat beim „Zocker-Special“, bei dem es sogar zwei Millionen Euro zu gewinnen gibt. Dafür müssen die Kandidaten bis zur 64.000-Euro-Frage ohne Joker durchkommen. Bei der ersten Gelegenheit in der am Montagabend ausgestrahlten Sendung ließ Riehemann prompt das Publikum entscheiden. Bei der pikanten Frage, welcher von vier genannten Pop-Songs auf eine Sex-Position anspielt, holte er sich Verstärkung. Richtig war „Summer of 69“, die große Mehrheit der Zuschauer war hier offenbar gut informiert und führte Riehemann zur korrekten Antwort und eine Runde weiter.

Preußen-Fan und Mitarbeiter im Allwetterzoo Münster

Riehemann ist Preußen-Fan mit Leib und Seele, arbeitete auch einige Jahre in der Spieltagsorganisation für den Verein. Im Allwetterzoo ist Riehemann verantwortlich für das Marketing und entwickelt dabei kreative Ideen. Für den Privatgebrauch verwandelte er etwa den Dung der Zooelefanten zu dekorativem Papier für die eigene Weihnachtspost.

Jörg Riehemann bei „Wer wird Millionär?“ Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Das erwähnte Riehemann auch in der Bewerbung für die Sendung. „Kann sein, dass die Elefantenköttel den Ausschlag gegeben haben, dass ich eingeladen wurde“, erzählt er. Jörg Riehemann stammt aus Hörstel, wo er nach vielen Jahren, in denen er in Münster wohnte, mittlerweile wieder in seinem Elternhaus lebt.