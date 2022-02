Rückmeldung sogar aus Japan

Wochenlang hatte sich Sven Köppel auf seinen TEDxMünster-Talk im September letzten Jahres vorbereitet. „The analog thing“ stellte er vor: Wie lässt sich analoge Computertechnik aktuell nutzen, und welche Vorteile sind damit verbunden? Seinen 15-minütigen Talk hielt er auf Englisch. Das war für den Physiker eine ganz besondere Erfahrung: das Ambiente, das engagierte Vorbereitungsteam und jetzt die „Strahlwirkung“ des Talks per Video.

Seit Weihnachten sind die Kurzvorträge des letzten TEDxMünster-Events auf YouTube abrufbar. „More computing power and less CO 2 damage – a plea for analogue computers” (Mehr Computerstärke und weniger CO 2 -Ausstoß – ein Plädoyer für analoge Computer): Sogar aus Japan erreichten Köppel Rückmeldungen zu seinem Thema. Die Vorbereitung auf den TEDx-Talk war wesentlich aufwendiger als ein vier Mal so langer Vortrag im wissenschaftlichen Umfeld.

Resonanz war nicht nur positiv

Dabei war die Resonanz, die Köppel auf seinen Vortrag erhielt, nicht nur positiv. Allerdings bezog sich die Negativkritik lediglich auf das Formelle beziehungsweise die Rhetorik seines Vortrags. Er selbst ist kritisch: „Jetzt würde ich es anders machen“, resümiert er heute. Doch er ist froh, dabei gewesen zu sein. Zudem hat „The analog thing“ in seiner Firma nun richtig Fahrt aufgenommen: 200 „analog things“ wurden bislang schon verkauft, und über 900 Interessenten stehen auf der Warteliste.

Köppel bewundert den ehrenamtlichen Einsatz des TEDxTeams Münster. Die Atmosphäre bei dem Event im September war fast schon familiär, und dabei agierte das Team professionell. „Ich würde es jedem raten“, sagt er zu der Teilnahme bei TEDx. Er könne sich selbst gut vorstellen, sich hier zu engagieren, damit innovative Ideen eine Bühne finden und bekannt gemacht werden.

Er wünscht sich noch größere Wirksamkeit in Münster. „Noch viel zu wenige kennen dieses Format. „Dabei ist es eine fantastische Gelegenheit zu networken“, sagt Köppel überzeugt.

Köppel kann sich auch vorstellen, einen TEDx Talk an einem anderen Ort mit neuem Themenschwerpunkt zu halten: „Die Themen gehen nicht aus.“ Kompliziertes packend und leicht verständlich zu vermitteln, das fasziniert den Physiker. Als bestes Beispiel dafür nennt er den YouTube-Kanal „Veritasium“. TEDx war schon ein guter Schritt dahin – und so, wie sich Köppel dafür begeistert, werden sicherlich noch weitere interessante Ideen folgen.