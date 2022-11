Beim Open-Air-Rudelsingen auf Weihnachten einstimmen

Die Adventszeit ist die Zeit für gemeinsame Erlebnisse. Gemeinsames Singen ist nicht nur ein Riesenspaß für alle Familienmitglieder, sondern zaubert für alle für einen Moment zu einer Großfamilie zusammen. Das „Original Rudelsingen“ ist für viele Fans des Kultformats zum Mitsingen daher ein geliebtes Ritual in der Adventszeit – ein Durchatmen in der Hektik der Festvorbereitung mit den Liedern, die jede und jeder seit Kindesbeinen kennt, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Am 4. Dezember (Sonntag) um 16.30 Uhr an der Open-Air-Bühne auf dem Domplatz werden eine Stunde lang Weihnachtsklassiker angestimmt. Wer noch nie beim Rudelsingen dabei war, könne sich bedenkenlos dazugesellen, Vorkenntnisse würden nicht gebraucht und das bunte Programm stimme garantiert auf die Weihnachtstage ein, versprechen die Veranstalter.

Die schönsten Weihnachtslieder aus aller Welt

Die kostenfreie Open-Air-Mitsing-Veranstaltung richtet sich generationenübergreifend an alle, die im Herzen ihrer Stadt an einem stimmungsvollen vorweihnachtlichen Event teilnehmen wollen und dabei selbst aktiv mitmachen können.

Beim Rudelsingen kommen Menschen zusammen, um miteinander Musik zu erleben. Die eigene Stimme werde dabei Teil eines wunderbaren Chores. Rockklassiker träfen dabei auf Schlager und Chansons und Radio-Hits auf Opernarien – das stets neuentworfene Programm überrasche, berühre und bezaubere, heißt es in einer Ankündigung. Es stehen Weihnachtslieder aus aller Welt im Mittelpunkt.

Mit Humor und Unterhaltung

Die bunte Liedermischung sorge bei allen Teilnehmern für gute Laune, frische Erinnerungen an die Entstehungszeit der Welthits auf und macht Lust auf mehr – die Rudelsingen-Teams präsentierten die Songs bundesweit mit viel Humor und Unterhaltung und begleiteten das Publikum instrumental beim Singen. „Singen ist eine Weihnachtstradition, doch in vielen Familien fehlt vielleicht der passende Rahmen dazu. In der Adventszeit wollen wir gerade viele Familien über Generationen hinweg miteinander singend erleben“, sagt David Rauterberg, Vorsänger beim Rudelsingen. Er begleitet das Rudel gemeinsam mit Philip Ritter. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine LED-Wand projiziert.

Beim Kauf eines Supporttickets ab einem Euro besteht die Möglichkeit, das Team Rauterberg bei der Planung zukünftiger Events in Münster zu unterstützen. Anmeldungen sind online auf der Homepage des Rudelsingens möglich.