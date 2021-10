Ruf nach mehr Personal findet Widerhall

Die Politik nimmt den Ball auf: Ob der Kommunale Ordnungsdienst in Münster aber deshalb schon bald mehr Personal bekommt, ist offen.

Der Ruf vonseiten des Ordnungsamtes nach mehr Personal für den Kommunalen Ordnungsdienst ist in der Politik angekommen. In dem unter anderem für Sicherheit und Ordnung zuständigen Ratsausschuss zeigte man in der jüngsten Sitzung weitgehend Verständnis für den Hinweis auf eine bessere personelle Ausstattung des städtischen Streifendienstes, der unter anderem bei Müll und Ruhestörung gerufen wird. Bislang umfasst der Außendienst 28 Mitarbeiter für das gesamte Stadtgebiet– angesichts der Aufgaben zu wenig, wie die Stadtverwaltung meint.