Rund 200 Menschen fordern Maßnahmen gegen Folgen der Energiekrise

Münster

Unter dem Motto „Nicht mit uns! Wir frieren nicht für Profite“ hat am Samstagnachmittag ein Zusammenschluss von Gewerkschaften, politischen Parteien aus dem linken Spektrum, Verbänden und sozialen Initiativen in der Innenstadt demonstriert. Den Teilnehmern ging es in erster Linie um Maßnahmen der Politik gegen Auswirkungen der Energiekrise.

Von Klaus Möllers