Neubauquartier mit eigenem Stromnetz sorgt für Irritationen

Üblicherweise geht die Arbeitsteilung so: Wenn Wohnungsgesellschaften neue Wohnungen bauen, dann regeln die Stadtwerke die Stromversorgung. In dem Neubaugebiet der Firma Sahle im Zentrum Nord sorgt der Bauherr selbst für das Stromnetz.

Hat die Wohnungsgesellschaft Sahle mit einem kleinen Trick dafür gesorgt, teuren Strom an seine Mieter verkaufen zu können? Oder hat besagtes Unternehmen – der Not gehorchend – ein Stück öffentliche Infrastruktur geschaffen und sucht jetzt nach einem Weg der Refinanzierung? Auf jeden Fall bietet die aktuell laufende Vermietung von 247 Wohnungen, die das Grevener Unternehmen Sahle im Zentrum Nord baut, einen skurrilen Nebenaspekt, der in der Wohnungswirtschaft für Diskussionen sorgen dürfte.