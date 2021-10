Sakristane staunen nicht schlecht

Küster sind oft Allrounder im Ehrenamt. Küster an Kathedralen hingegen – auch Sakristane genannt – sind hochspezialisierte Profis. In Münster treffen derzeit 35 von ihnen zusammen.

Gäbe es eine Rangliste seltener Berufe, der „Kathedral-Sakristan“ wäre ganz vorn dabei. „Wir sind nicht so viele“, räumt Maximilian Fölix ein, der diesen Dienst seit zwei Jahren im St.-Paulus-Dom versieht. 27 römisch-katholische Bischofskirchen gibt es in Deutschland, an jeder sind allenfalls drei hauptamtliche Sakristane tätig. Wenn nun 35 von ihnen an einem dreitägigen Treffen teilnehmen, ist der Berufsstand derzeit mehr als repräsentativ in Münster vertreten.