Samstag und Sonntag: Busse weichen dem Giro

Nach einem Jahr Pause startet am Sonntag (3. Oktober) wieder der Sparkassen Münsterland Giro. Vor allem im westlichen Stadtgebiet sorgt das für Straßensperrungen. Mehrere Buslinien müssen bereits ab Samstag Umleitungen fahren.

Auch die Linie 11 muss am Wochenende wegen des Giros eine Umleitung fahren.

Am Sonntag (3. Oktober) weichen die Busse im nördlichen Stadtgebiet dem Giro. Betroffen sind die Linien 1, 2, 11, N80 und N85. Darauf weisen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung hin.

Bereits am Samstag (2. Oktober) werden die Linien 2 und N85 umgeleitet. Ab 15 Uhr fährt die Linie 2 zwischen den Haltestellen Domagkstraße und Alte Sternwarte in beiden Richtungen über den Ring, die Steinfurter Straße und Austermannstraße zum Horstmarer Landweg. Die N85 fährt nach Angaben der Stadtwerke ab 20 Uhr zwischen den Haltestellen Orléansring und Alte Sternwarte in beiden Richtungen über den gleichen Umleitungsweg.

Umleitungen für mehrere Buslinien in Münster

Am Sonntag fahren die Linien dann wie folgt:

Linie 1: Bis etwa 11 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Roxel Bahnhof in beiden Richtungen über Ludgeriplatz, Antoniuskirche, Weseler Straße, den Ring, Mecklenbecker Straße, Dingbängerweg , Am Rohrbusch, Nottulner Landweg, Dorffeldstraße, Paul-Gerhard-Straße und Pienersallee. Die Fahrten zum Roxeler Hallenbad entfallen.

Bis etwa 11 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Roxel Bahnhof in beiden Richtungen über Ludgeriplatz, Antoniuskirche, Weseler Straße, den Ring, Mecklenbecker Straße, Dingbängerweg , Am Rohrbusch, Nottulner Landweg, Dorffeldstraße, Paul-Gerhard-Straße und Pienersallee. Die Fahrten zum Roxeler Hallenbad entfallen. Linie 2 : Bis etwa 12 Uhr zwischen den Haltestellen Domagkstraße und Alte Sternwarte in beiden Richtungen über den Ring, die Steinfurter Straße und Austermannstraße zum Horstmarer Landweg.

: Bis etwa 12 Uhr zwischen den Haltestellen Domagkstraße und Alte Sternwarte in beiden Richtungen über den Ring, die Steinfurter Straße und Austermannstraße zum Horstmarer Landweg. Linie 11: Bis etwa 11 Uhr enden die Fahrten an der Haltestelle Gartenbreie und beginnen an der Haltestelle Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, die Haltestelle Dieckmannstraße wird nicht angefahren.

Bis etwa 11 Uhr enden die Fahrten an der Haltestelle Gartenbreie und beginnen an der Haltestelle Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, die Haltestelle Dieckmannstraße wird nicht angefahren. Linie N80: Die Fahrt ab Hauptbahnhof um 8:05 Uhr endet in Gievenbeck an der Haltestelle Gartenbreie. Es erfolgt keine Weiterfahrt nach Roxel.

Die Fahrt ab Hauptbahnhof um 8:05 Uhr endet in Gievenbeck an der Haltestelle Gartenbreie. Es erfolgt keine Weiterfahrt nach Roxel. Linie N85: Bis 9 Uhr zwischen den Haltestellen Orlénasring und Alte Sternwarte in beiden Richtungen über den Ring, die Steinfurter Straße und Austermannstraße zum Horstmarer Landweg.

Die Regionalbuslinien R63, R64 verkehren aufgrund ihrer Routen nördlich von Münster bis 11 Uhr auf dem gesamten Linienweg nicht, die R72, R73 und S70 bis 18 Uhr.