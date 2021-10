Samstags Zug fahren wie werktags?

Münster

Es ist eine Idee, die Geld kostet, aber keine gewaltigen Investitionen in Gleise, Weichen und Bahnsteige zur Voraussetzung hätte. Samstags könnten Regionalzüge wie an Werktagen fahren und damit mehr Münster-Besucher in die Stadt bringen. Unsere Zeitung hat nachgefragt, was die Ratsparteien davon halten.

Von Klaus Baumeister