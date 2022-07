400 neue Fenster für das Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Während der Sommerferien werden zahlreiche Schulen in Münster saniert. So bekommt zum Beispiel das Ludwig-Erhard-Berufskolleg neue Fenster. Hintergrund ist das große Ziel der Klimaneutralität.

Bis 2030 will die Stadt Münster nach eigenen Angaben klimaneutral werden. Für die städtischen Gebäude heißt das, dass bis dahin der Energieverbrauch um 50 Prozent und die CO2-Emissionen um 70 Prozent gesenkt werden müssen. Erreicht werden kann dies nur durch energetische Sanierungen. Am Ludwig-Erhard-Berufskolleg ist diese Maßnahme in den Sommerferien gestartet. Noch bis Ende der Herbstferien erhält die Schule rund 400 neue Fenster und neuen Sonnenschutz. Pro Jahr sollen so 320 000 kWh Wärme und 38 Tonnen CO2 eingespart werden. 2,2 Millionen Euro investiert die Stadt Münster in das Projekt.

Der Bau des Kollegs stammt wie die meisten der Holz-Aluminium-Fenster, die nicht mehr den heutigen Wärmestandards entsprechen, aus dem Jahr 1980. Die Folge: Wärmeverluste und ein hoher Heizwärmebedarf.

Sonnenschutz für fast alle Fenster

„Wir werden die vorhandenen Holz-Aluminium-Fenster durch Aluminiumfenster mit Isolierverglasung nach aktuellen Anforderungen ersetzen“, erläutert Projektleiterin Katja Specht vom Amt für Immobilienmanagement. Alle Fenster, die gen Osten, Süden und Westen gehen, erhalten einen neuen außenliegenden Sonnenschutz.

„Das Ludwig-Erhard-Berufskolleg ist einer von 46 Standorten, die bis 2030 energetisch fit gemacht werden sollen“, sagt Andreas Nienaber, Leiter des Amtes für Immobilienmanagement. „Anfang des Jahres haben wir ein umfangreiches Sanierungskonzept vorgestellt, wie wir das Ziel der Klimaneutralität 2030 bei den städtischen Gebäuden erreichen können. Bis dahin müssen 12,5 Mio. kWh Wärme eingespart werden.“