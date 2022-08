Ausgebüxt: Schafe im Wohngebiet in Gelmer unterwegs

Ausgebüxte Schafe auf Entdeckertour: Am frühen Dienstagmorgen sind 16 Schafe durch ein Wohngebiet in Gelmer gezogen. Anwohner verständigten die Polizei.

So manch einer wird sich im Wohngebiet Zur Rossheide in Gelmer am Dienstagmorgen verwundert die Augen gerieben haben: Denn plötzlich liefen dort nach Angaben der Polizei gegen 5.43 Uhr etwa 16 Schafe durch die Straßen – ausgebüxt von ihrer ursprünglichen rund 800 Meter entfernten Weide. Am Ende nahm das Abenteuer einen guten Ausgang: Kein Tier ist zu Schaden gekommen. Allerdings hatte sich Schäfer Andreas Hill aus Vadrup seinen Morgen eigentlich anders vorgestellt.