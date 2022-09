Kunstgenuss unter Palmen an der Apostelkirche

Die Kaufleute im Kiepenkerlviertel beteiligen sich in Kooperation mit der Apostelkirchen-Gemeinde und Münster-Marketing mit einer Garten-Lounge und Verwöhnprogramm für alle Sinne am Kunstfestival Schauraum.

Eine atmosphärisch wunderschöne Fläche unter Bäumen direkt neben der Apostelkirche, die sonst als Parkplatz genutzt wird und in der öffentlichen Wahrnehmung sonst ein stiefmütterliches Dasein pflegt, kommt beim Kunstfestival „Schauraum“ ganz groß raus. Am Freitagnachmittag wurde die „grüne Lounge“ im Apostelgarten, mit der sich der Kiepenkerlviertel-Verein an der Ausrichtung des Schauraums beteiligt, offiziell eröffnet.

Auf gemütlichen Loungemöbeln und auf Bierbänken können Besucher bei kühlen Getränken, kleinen Köstlichkeiten und Musikprogramm auf der Bühne am Freitag und Samstag verweilen. „Wir wollen auf dieser sonst wenig wahrgenommenen Fläche neue Verweilqualität ermöglichen“, erklärt Immanuel Krüger, Geschäftsführer des Kiepenkerlviertel-Vereins.

Als Musikprogramm für Freitag und Samstag hat Giulia Wahn für die moderne Gartenparty eine Mischung aus elektronischer und House-Musik zusammengestellt, wie sie sagt.

Zum Start legten am Freitag die beiden DJs Merle und Nelli auf. Weiter geht’s am heutigen Samstag ab 11 Uhr mit DJ Basti. Von 16 bis 18 Uhr bieten Alegra Weng (bekannt vom Wettbewerb „The Voice of Germany“ 2015) und Simon Kempner Gesang mit Gitarrenklängen. Von 18 Uhr bis Mitternacht wird Dave Noir auflegen.

Fläche zu schade für Parkplätze

Die Apostelkirche öffnet während des „Schauraums“ ihre Pforten und bietet im Gartenareal davor samt aufgestellter Liegestühle einen ruhigen Rückzugsort. Krüger sieht es als eine Möglichkeit für ernsthafte Begegnungen abseits des Festivalgeschehens, das vom gewaltsamen Tod des jungen Mannes am Rande der CSD-Demo überschattet wird.

Die Initiative für die Einrichtung der Apostelgarten-Lounge während des „Schauraums“ kam laut Krüger aus der Mitte der Geschäftsleute im Viertel. Auf Dauer könnte diese so attraktive Fläche mitten in der Stadt einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Eine Idee, die auch beim Stadtmarketing, das als Kooperationspartner bei der Organisation der grünen Lounge auftritt, ankommt. Stadtmarketing-Leiterin Bernadette Spinnen sieht die Fläche als gute Ergänzung des Konzepts zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im nahen Martiniviertel.