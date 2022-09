Schillernder Start zum Kunstgenuss

Der Schauraum ist zurück! Bis einschließlich Samstag (3. September) gibt es in Münster jede Menge Kunst und Kultur zu sehen und zu erleben. Herzstück ist die „Müseumsinsel“ an der Pferdegasse.

Seifenblasen schwebten zur Eröffnung des „Schauraums“ auf der „Müseumsinsel“ an der Pferdegasse in den Himmel.

Die Pferdegasse mit ihren bisher drei Museen ist der Länge nach weder eine Museumsmeile noch eine Museumsinsel, wie Berlin sie hat. Weil sich genau hier bis Samstagnacht aber das Gravitationsfeld des Kulturlebens in der Stadt befindet, sind großartige Vergleiche durchaus erlaubt.

Das Herzstück des dreitägigen Kunstfestivals „Schauraum“ ist seit Donnerstagnachmittag die „Müseumsinsel“ zwischen LWL-Kunstmuseum und Fürstenberghaus. Und wie sich zeigte, ist der Ort ein durchaus würdiger Ersatz für den „roten Platz“, in den in früheren Jahren der Rathausinnenhof stets anlässlich des Schauraums verwandelt wurde. Auf dem mit weißen Clubsesseln möblierten Plateau vor dem Fürstenberghaus ist die Kunst in den Museen noch näher.

Oberbürgermeister Lewe eröffnet Schauraum

Hier war am Donnerstag bei Live-Lounge-Musik der Band Pier 23 so gut wie jeder Platz besetzt, als Oberbürgermeister Markus Lewe die Musiker-Bühne eroberte und den diesjährigen Schauraum eröffnete. In den Himmel stieg nicht, wie früher, normalerweise ein Meer von Luftballons – „aus Umweltgründen“, so Bernadette-Spinnen, Leiterin des Münster-Marketings.

Seifenblasen, in die Luft geschickt von allen Kunst- und Kulturschaffenden sowie Besuchern, sorgten stattdessen für die heitere, schillernde Atmosphäre, die bestens zum „Schauraum“ passt.

„Müseumsinsel“, Domplatzoase und Apostelgarten

„Daseinsvorsorge braucht Freude und Kultur“ verkündete Markus Lewe bei der Eröffnung und freute sich, dass der „Schauraum“ neben der „Müseumsinsel“ noch weitere neue, öffentliche Orte zum entspannten Zusammensein in der Innenstadt geschaffen wurden.

Neben der „Domplatzoase“ mit ihren 80 frei aufstellbaren Stühlen – von denen übrigens laut Spinnen noch kein einziger verschwunden ist – lädt auch der vom Kiepenkerlviertel-Verein zum „Apostelgarten“ umgewandelte Parkplatz zwischen Neubrückenstraße und Apostelkirche zum geselligen Austausch über den Kunstgenuss ein.

44 Museen und Galerien sind geöffnet

Höhepunkt des „Schauraums“ ist auch in diesem Jahr wieder der Samstag, wo die Innenstadt mit 44 Museen und Galerien bis Mitternacht zum sprichwörtlichen „Schauraum“ wird.

Ein weiterer Höhepunkt dürfte zudem die Eröffnung, sprich Illuminierung des Kunstwerks „Himmelsleiter“ am Turm der Lambertikirche am Samstag um 21 Uhr werden. Geführte Rundgänge, auch für Familien, und Bustouren führen unter anderem zu den Kunstorten im Hafen, zur Kunstsammlung von Westlotto oder dem LVM.