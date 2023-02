Schlacht von Stalingrad: Das Gedenken ist jetzt weniger ausgeprägt

Ein Denkmal nahe dem Neutor an der Promenade erinnert an die toten Soldaten der 16. Panzerdivision. Wer das Ende der Schlacht um Stalingrad erlebte, wurde in Kriegsgefangenschaft geschickt, wo viele Soldaten starben. Der mittlerweile verstorbene Münsteraner Anton Schlotmann (unten r.) überlebte als Soldat die Schlacht und schilderte vor zehn Jahren als Zeitzeuge seine Erinnerungen.

Foto: dpa/privat/ah