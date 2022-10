Schlaun-Gymnasium: Ende an der Sonnenstraße besiegelt

Man kann durchaus von einer Kehrtwende sprechen. Jahrelang pochte das Schlaun-Gymnasium darauf, trotz ungünstiger Rahmenbedingungen an der Sonnenstraße zu verbleiben. Jetzt will die Schule umziehen. Und der Rat zieht mit.

Die Tage des Gymnasiums an der Sonnenstraße sind gezählt

In der Sache waren sich alle einig, die Aufarbeitung des Themas aber wurde zum Schlagabtausch. Einstimmig hat der Rat entschieden, dass der Beschluss 2019 zum Verbleib des Schlaun-Gymnasiums an der Sonnenstraße aufgehoben wird. Damit ist der Weg frei, dass die Schule perspektivisch auf das Grundstück der früheren Westfalen AG an der Grenze von Gremmendorf und Angelmodde umzieht. Einen entsprechenden Beschluss hatte jüngst die Schulkonferenz gefasst.