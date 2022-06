Das „Schlaun“ will umziehen

Die Schulkonferenz des Schlaun-Gymnasiums hat jetzt offiziell die Umzugspläne der Schule nach Gremmendorf bekräftigt. Mit überwältigender Mehrheit – so die Schulleiterin.

Schulkonferenz begrüßt Neubaupläne in Gremmendorf

Das Schlaun-Gymnasium hat in puncto möglicher Umzugspläne nach Gremmendorf den Ball Richtung Stadt gespielt. Die Schulkonferenz hat mittlerweile die Willensbekundung, mittelfristig in den wachsenden Stadtteil Gremmendorf umzusiedeln, so Schulleiterin Sabine Langenberg mit „überwältigender Mehrheit“ bestätigt.