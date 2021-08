„Schlimmer als ein Mord“

Der Prozess gegen die Mutter des Hauptopfers im Missbrauchskomplex Münster löst bei früheren Nachbarn Reaktionen aus. Einige Erinnerungen an Begegnungen mit Sabrina K. und Adrian V. kehren zurück. Manches erscheint im Nachhinein merkwürdig.

Der 38-Jährige, der am Donnerstag im Sportdress den Zuschauerraum des großen Verhandlungssaals im Landgericht betritt, ist eigentlich auf dem Sprung in den Urlaub. Wie zum Prozessstart gegen den inzwischen verurteilten Kinderschänder Adrian V. will er aber auch diesmal einen letzten Blick auf dessen nun ebenfalls wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht stehende Lebensgefährtin Sabrina K. werfen.