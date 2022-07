Schloss: Sanierung der Westseite abgeschlossen

Das Schloss in Münster strahlt wieder in neuem Glanz. Die Sanierung der Fassade auf der Westseite ist abgeschlossen. Nun geht es auf der anderen Seite weiter.

Neuer Glanz für die Schlossfassade: Die umfassenden Sanierungsarbeiten hat der BLB NRW an der Vorderseite des Schlosses erfolgreich abgeschlossen.

Die Bauzaunplanen sind abgenommen, das Gerüst entfernt: Zum Schlossplatz hin erstrahlt die Fassade des Schlosses der Universität in neuem Glanz. Mit der Fertigstellung der Arbeiten am Mittelbau ist die Sanierung der Vorderseite abgeschlossen, berichtet der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB NRW), Bauherr der Schlosssanierung. Damit ist die Instandsetzung der etwa 90 Meter langen Schlossfassade mit ihren aufwenigen Sandsteinornamenten und Verzierungen in Richtung Westen erfolgreich abgeschlossen.

„Für den langfristigen Erhalt der Bausubstanz war die umfassende Sanierung von Fassaden und Fenstern erforderlich“, sagt der technische Leiter der Niederlassung Münster des BLB NRW, Markus Vieth. Er freut sich, dass die Arbeiten „gut im Zeitplan liegen“. Im letzten Bauabschnitt werde nun der Mittelbau in Richtung Schlossgarten restauriert.

Nächstes Jahr sollen die Arbeiten an der Schlossfassade dann komplett abgeschlossen sein.