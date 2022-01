Schmutzwasser überflutet Wohnung

Die Sanierungsbedürftigkeit der Mietshäuser der LEG in Berg Fidel ist hinlänglich bekannt – und der börsennotierte Konzern hat die rund 700 Wohnungen im Viertel zuletzt auch stärker in den Blick genommen. Was nicht bedeutet, dass die Missstände behoben wären. Die Mieterinitiative „Berg Fidel solidarisch“ berichtet jetzt von einem besonders „krassen“ Fall. In der vorletzten Woche war die Wohnung einer Mieterin im Stadtteil durch verstopfte Abflüsse fast vollständig mit Schmutzwasser überflutet worden.

