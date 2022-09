34 Schulen warten auf den Ausbau der IT-Infrastruktur

Mit iPads wurden die Schulen – zum großen Teil auf Kosten der Kommune – inzwischen ausgestattet. Aber es mangelt noch am Ausbau der IT-Infrastruktur für Präsentationstechniken und teilweise dem WLAN in allen Unterrichtsräumen.

Die Stadt Münster hat für die Schülerinnen und Schüler ihrer Schulen zuletzt 24.000 iPads beschafft – „die sinnvolle Nutzung der Geräte setzt aber die Ausstattung der Klassenräume mit digitaler Präsentationstechnik und ausreichenden WLAN-Kapazitäten voraus.“ So heißt es in einer städtischen Verwaltungsvorlage, die in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung auf der Tagesordnung steht.