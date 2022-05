3300 Schüler laufen für den Frieden

Am Donnerstag versammelten sich auf dem Schlossplatz so viele Schülerinnen und Schüler, dass man selbigen kaum noch sehen konnte.

„Das hat es so in dieser Form eigentlich noch nie in der Geschichte von Münster gegeben“, sagt Luca Näpel ins Mikrofon, als er am Donnerstagmittag von der Bühne auf dem Schlossplatz auf ein Menschenmeer blickt. Gemeint ist die Aktion „Ein Schritt Richtung Frieden“ – ein Friedensmarsch organisiert von Schülern für Schüler.

3300 Pennäler von weiterführenden Schulen Münsters sind dem Aufruf von zehn Schülersprecherinnen und -sprechern des Paulinums, des Schillergymnasiums und der Marienschule gefolgt, gegen Krieg auf die Straße zu gehen.

Schüler stellen Aktion alleine auf die Beine

„Wahnsinn!“: Dr. Tobias Franke, Leiter des Gymnasiums Paulinum, ist sichtlich beeindruckt von dem großen Zuspruch und dem, was die Schüler auf die Beine gestellt haben. „Die haben das von Anfang an ganz alleine gemacht“, betont Franke. Die Schulen hätten die Aktion erst später begleitet.

Er und seine Amtskollegen Marlies Baar (Marienschule) und Andreas Nowak (Schillergymnasium) wissen, wem die Bühne an diesem Tag gehört und überlassen sie nach wenigen Minuten wieder den Schülern. Nur noch so viel: „Gut, dass Ihr Euch gegen unsere Bedenken durchgesetzt habt“, sagt Franke in Richtung der Organisatoren Jule Menke, Thomas Drude, Pascal Kanngießer, Raphael Schnocks (alle Paulinum), Abrafi Owusu Sekyere, Karlotta Mühlmeyer, Mathias Korkes, Luca Näpel (alle Schillergymnasium), Lena Prange und Ida Neve (beide Marienschule).

Kommentar: Eins plus! Foto: Seit Putin die Ukraine überfallen ließ, gab es in Münster unzählige Aktionen, Demonstrationen und Mahnwachen für den Frieden. Der Marsch der Schülerinnen und Schüler ist dennoch viel mehr als nur eine weitere Veranstaltung auf der langen Liste.



Erstens, weil die Schülersprecherinnen und -sprecher von der Bühne bis zu den Gesprächen mit der Polizei alles selbst organisiert haben. Zweitens, weil sie so schlau waren, ein Zeichen zu setzen, indem sie das Organisationsteam aus Mitgliedern des Paulinum, der Marienschule und des Schillergymnasiums zusammensetzten – drei Schulen, deren Schülerinnen und Schüler seit jeher in freundschaftlicher Abneigung verbunden sind. Und drittens, weil sie es trotz der großen Bedenken der Schulleitungen einfach durchgezogen haben.



Für die Stadt ist es ein gutes Zeichen, dass sich dieser grandiosen Friedensaktion 3300 junge Menschen angeschlossen haben, für die zehn Organisierenden ist es der verdiente Lohn. Eins plus mit Sternchen! ...

Friedensmarsch für alle Menschen auf der Welt

Während der Kundgebung um 11 Uhr macht Abrafi Owusu Sekyere deutlich, dass der bevorstehende Friedensmarsch nicht nur der Ukraine gelte, sondern allen Menschen auf der Welt, die unter Krieg oder deren Folgen leiden. „Es darf keine Klassifizierung von Flüchtlingen geben“, sagt sie, ehe sich der Tross aus Tausenden Schülern, ausgestattet mit reichlich bunten Schildern und Transparenten, vom Schlossplatz Richtung Aasee aufmacht.

3300 Schüler bei Friedensdemo Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen Münsters sind am Donnerstag (19. Mai) auf die Straße gegangen, um für Frieden zu demonstrieren. Laut Polizei beteiligten sich 3300 Menschen an dem Marsch durch die Innenstadt. Das Besondere: Organisiert hatten die Aktion Schüler, zunächst ohne ihre Schulen. Diese zehn Schülersprecherinnen und -sprecher des Paulinums, des Schillergymnasiums und der Marienschule haben alles selbst geplant und durchgeführt: Thomas Drude, Pascal Kanngießer, Jule Menke, Raphael Schnocks, Abrafi Owusu Sekyere, Mathias Korkes, Luca Näpel, Lena Prange, Ida Neve und Karlotta Mühlmeyer. Andreas Nowak (v.l.; Schulleiter Schillergymnasium), Marlies Baar (Schulleiterin Marienschule) und Dr. Tobias Franke (Leiter Paulinum) waren stolz auf ihre Schüler und froh, dass diese sich gegen ihre Bedenken durchgesetzt haben, wie Franke sagte. Eingeladen mitzumachen waren alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen Münsters. Die Schüler-Friedensaktion stand unter dem Motto "Ein Schritt Richtung Frieden". Startpunkt war am Schlossplatz. Von dort ging es über den Stadtgraben vorbei am Paulinum bis zum Aasee und in die Aegidiistraße. Dort kam es zu kurzen Verkehrsbehinderungen für Autofahrer und Busse, die sich laut Polizei jedoch schnell auflösten. Von der Universitätsstraße bogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab auf den Schlossplatz. Dort gab es eine Abschlusskundgebung mit kurzen Wortbeiträgen.

Über die Aegidii- und Universitätsstraße geht es nach knapp einer Stunde zurück zum Schlossplatz, wo eine kurze Abschlusskundgebung stattfindet. Für die meisten geht es danach zurück in die Klassenräume. Während des Marsches kommt es nur punktuell und kurz zu Verkehrsbehinderungen, wie eine Polizeisprecherin sagt. Viel wichtiger noch: Alles verlief friedlich.