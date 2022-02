Schulen in Münster froh über „klare Ansage“ aus Düsseldorf

Die Nachricht aus dem Schulministerium kam noch rechtzeitig: Die Information, dass am Donnerstag wegen des drohenden Sturms kein Unterricht stattfindet, erreichte die Schüler noch in der Schule. Schulleiter und Eltern finden die frühe Ansage gut .

Die Mail aus dem Schulministerium kam um 12.12 Uhr am Mittwochmittag in den Schulsekretariaten an. „Gerade rechtzeitig, um noch zu regieren“, sagt Hendrik Snethkamp, Leiter des Ratsgymnasiums und Sprecher der Schulleitungen der städtischen Gymnasien. Snethkamp und einige seiner Kolleginnen und Kollegen informierten per Lautsprecherdurchsage in ihren Schulgebäuden und verschickten Mails an alle Eltern und Lehrkräfte.