Schüler sind heiß auf das Turnier

Drei Jahre lang haben sich die Grundschulen jetzt geduldet. Sie mussten. Denn aufgrund der Corona-Pandemie ist der Sparkassen-Cup für die Erst- bis Viertklässler ausgefallen. Doch in diesem Jahr findet das große Fußball-Turnier wieder statt. Endlich. „Die Kinder sind richtig heiß. Sie haben wieder Lust mit ihren Schulkameraden gemeinsam vor den Ball zu treten, rauszukommen“, sagt Thorsten Imsieke vom Sportamt der Stadt Münster, der von einer überwältigenden Resonanz spricht.

Insgesamt nehmen 34 Grundschulen aus Münster an dem Fußball-Turnier teil. Insgesamt 98 Teams und rund 1150 Schüler und Schülerinnen sind gemeldet. „Dafür, dass wir in diesem Jahr erst recht spät mit der Organisation beginnen konnten und obwohl einige Schulen aufgrund der Pandemie noch etwas zurückhaltend sind, ist das eine enorme Anzahl“, sagt Erich Varnhagen, Vorstandsmitglied in der Fußballabteilung des Organisationsvereins DJK SV Mauritz.

Gleich sechs Spielorte im Stadtgebiet

In gleich vier Wettbewerben ermitteln die Schulen ihre Sieger. Es gibt je ein Turnier für die Erst- plus Zweitklässer und für die Dritt- plus Viertklässler - getrennt in Mädchen und Jungs. Jede Schule konnte bis zu zwei Mannschaften pro Spielklasse melden.

Bereits am Dienstag startete der Sparkassen-Cup mit den ersten Vorrunden-Spielen. Insgesamt gibt es sieben Vorrundentage, ausgetragen bei gleich sechs Vereinen. Es wird bis zum 25. Mai beim TuS Hiltrup, BW Aasee, Münster 08, Westfalia Kinderhaus, 1. FC Gievenbeck und bei den Organisatoren des DJK SV Mauritz gespielt. Am 9. Juni steigen dann die Endrunden, ebenfalls in Mauritz. Sonderbusse der Stadtwerke bringen die Kinder zu den Plätzen und auch für das Drumherum ist gesorgt. Am Finaltag gibt es eine große Hüpfburg und viele Spiele wie zum Beispiel Torwandschießen.

„Damit die Kinder nicht nur während ihrer eigenen Spiele ganz viel Spaß haben können“, sagt Organisator Helmut Gilhaus, der anfügt: „Wir erwarten auch hunderte Eltern, Lehrer und andere Besucher. Denn auch für die Zuschauer ist es ein schönes Event.“