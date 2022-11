Schüler-Trickfilm: „Der kleine und der große Frieden“

Anlässlich der 375-Jahr-Feier des Westfälischen Friedens produzieren im laufenden Schuljahr 71 Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Schüren-Schule aus Osnabrück sowie der münsterischen Matthias-Claudius-Schule den Trickfilm „Der kleine und der große Frieden“. An dem von der Osnabrücker Felicitas-und-Werner-Egerland-Stiftung finanzierten Projekt sind zahlreiche Profis wie die Trickfilmerin Bettina Selle, Komponistin Monika Neumann, Chorleiterin Cornelia Uroic, Pianistin Anna Fiege oder die Märchenerzählerinnen Sabine Meyer und Tanja Schreiber beteiligt.

In einem ersten Treffen im September in Osnabrück ging es hauptsächlich um die an der Geschichte der Friedensreiter orientierten Handlungsstränge, um Rollen und Dialoge sowie um die Produktion erster Takes. Jetzt waren rund 50 Osnabrücker Schüler in der Matthias-Claudius-Grundschule am Gut Insel zu Gast.

Bevor es den ganzen Tag über ans Filmen ging, studierten die begeisterten Kinder mit den Profis Lieder, Texte und Choreographien ein.

Mammut-Projekt für beide Schulen

„Das werden sie auch in 50 Jahren nicht vergessen haben“, sagt Konrektorin Barbara Weber stolz. Neben dem normalen Schuldienst bedeute die Planung, Realisation und Abwicklung solch eines Mammut-Projektes auch für die Lehrerinnen und Lehrer beider Schulen zusätzlich großes Engagement. Weber freut sich sehr über die überall erlebbaren tollen Einzel- und Gemeinschaftsleistungen.

Sabine Meyer vom Erzähltheater Osnabrück (l.) und Barbara Weber, Konrektorin der Matthias-Claudius-Schule (r.), heißen die beteiligten Grundschüler willkommen. Foto: Ulrich Coppel

„Mit dem von unserer ehemaligen Rektorin initiierten jährlichen Kinder-Friedenstreffen auf dem Domplatz ist der Westfälische Frieden für die Matthias-Claudius-Grundschüler schon seit langen Jahren immer wieder ein großes Thema“, erläutert Weber Hintergründe zur Entstehung des Projekts. „Das runde Jubiläum ist also nur der aktuelle Anlass.“

Bis zu den Premieren am 17. und 19. Juni kommenden Jahres in Osnabrück sind noch zwei weitere Projektbegegnungen – eine in Osnabrück und eine in Münster – geplant.