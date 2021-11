Schulfach „Zocken“ – warum nicht?

Die meisten Kinder lieben Computerspiele, sehr zum Leidwesen ihrer Eltern und Lehrer. Die jungen Studierenden bei der Kinder-Uni am Freitag haben jetzt einige Argumente in der Hand und lernten: Computerspiele haben sogar das Zeug zum Schulfach.

„Ne Eins im Zocken“ – auch so kann der Titel einer Vorlesung an der Universität lauten. Und die meisten der „Hörer“ im großen Hörsaal H1 hätten sich, stünden Computerspiele als Schulfach auf dem Stundenplan, sicher die Bestnote verdient. Die Vorlesung der Kinder-Uni der beiden Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Till Utesch und Robert Stoljan rannten mit ihrem Thema bei den jungen Studierenden offene Türen ein – und stellten schnell fest, dass vor ihnen lauter kleine Experten saßen.

Zum ersten mal seit Beginn der Pandemie empfing die Kinder-Uni auch wieder ihre Teilnehmer ganz analog im Hörsaal – mit viel Abstand, der beste Freund, die beste Freundin viele Sitze entfernt. Auch die Eltern mussten draußen warten.

Was ihre Kinder drinnen lernten, konnten sie aber auch per Videostream verfolgen, und das dürfte den Töchtern und Söhnen drinnen nicht ganz unwichtig sein. Denn: Die von vielen heiß geliebten Computerspiele sind per se keineswegs Teufelszeug, sondern durchaus lehrreich, wie Till Utesch anhand seiner Forschungen an dem Thema darlegte. Am Ende förderten sie dieselben – fraglos unverzichtbaren – Fähigkeiten, die auch im Mathematik-Unterricht vermittelt werden: Logisches und problemlösendes sowie abstraktes Denken etwa – oder die Konzentration.

Beliebtestes Computerspiel ist „Minecraft“

Mit Abstand beliebtestes Computerspiel der etwa Zehnjährigen ist Minecraft, ein „Game“ der Kategorie „Sandkastenspiel“, so Till Utesch. Im Sandkasten erschaffen Kinder aber kreativ eine ganze Welt, wie bei diesem Spiel, so der Professor.

Die Wissenschaftler haben ermittelt, dass drei Viertel aller Sechs- bis 13-Jährigen Computerspiele spielen, ein Viertel sogar täglich. Also, Computerspiele als Schulfach, das fänden die meisten „ziemlich cool“, wie eine Abstimmung im Hörsaal zeigte.

Robert Stoljan bei der Kindervorlesung "Ne eins im Zocken", in der Pandemie zum ersten Mal wieder im Hörsaal Foto: Karin Völker

„Redet mit euren Lehrern und Eltern darüber“, empfahl Utesch und ergänze: „Dann sind die unbestreitbaren Gefahren des Computerspielens nämlich auch gleich Thema: Sucht, Konsumfallen oder Cybermobbing.“