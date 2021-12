Schulmöbel aus Münster in Kenia eingetroffen

Der Lionsclub „Münster Landois“ hat bei der WN-Weihnachtsspendenaktion 2014 viele Menschen dazu bewegt, für den Bau eines Internats für die Kinder halbnomadischer Massai in Kenia zu spenden, damit diese ganzjährig beschult werden können. Sonst hätten sie die Eltern bei der Suche nach Weiden für ihr Vieh, über zig Kilometer von der Schule entfernt, begleiten müssen. Wegen coronabedingter riesiger Transportprobleme sind laut Lions Club jetzt mit 18 Monaten Verspätung Möbel-Sachspenden des münsterischen Schulamts in Kenia angekommen. Die in Münster nicht mehr benötigten, aber noch gut erhaltenen Schultische und Stühle sind von den Lehrern, Schülern und Eltern des Massai-Internats freudig in Empfang genommen worden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Aufbau und Unterstützung des Massai-Internats ist seit Jahren eine Herzensangelegenheit von Clubmitglied Prof. Dr. Jörg Baetge. Die eingeworbenen Spenden erlaubten es bereits vor Jahren, einen Schlafsaal mit Nassräumen und einen Speisesaal mit Küche für 125 Mädchen zu errichten.

Mit sehr viel persönlichem Einsatz von Baetge und seinem Clubfreund Theo Hermann konnten durch erfolgreiches Fund-Raising weitere Internatskapazitäten geschaffen werden, wie der Lions Club mitteilt. Schließlich sei es gelungen, zusätzliche Mittel unter anderem vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), von der Stiftung „Ein Herz für Kinder“ sowie von der weltweit agierenden Lions-Stiftung (LCIF) sowie von vielen privaten Spendern für eine Erweiterung des Internats einzuwerben. Dadurch konnten von 2016 bis 2019 in einem zweiten Bauabschnitt Internats-Kapazitäten für bis zu 700 Massai-Kinder errichtet werden. Diese Schüler profitieren jetzt von den Schulmöbeln aus Münster.