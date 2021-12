Sechs neue Elektrobusse für die Stadtwerke

Die Fahrerinnen und Fahrer der Stadtwerke Münster freuen sich, ihre Fahrgäste in den neuen Bussen zu begrüßen.

Der erste 18 Meter lange Bus vom Typ eCitaro lernt Münsters Straßen bereits seit September kennen, die weiteren fünf Busse kommen seitdem Stück für Stück hinzu, werden von den Expertinnen und Experten der Stadtwerke-Werkstatt einsatzbereit gemacht und anschließend auf Linie geschickt.

Damit fahren in Münster erstmals E-Busse des deutschen Herstellers, die bisherigen Modelle wurden von der Firma VDL aus den Niederlanden gefertigt, mit der die Stadtwerke bereits seit 2015 zusammenarbeiten.

Deutlich leiser

„Um die Elektrobusflotte schnell ausbauen zu können, ist es positiv, dass immer mehr Hersteller Busse anbieten. Bei unseren europaweiten Ausschreibungen erhalten wir so verschiedene Angebote und können immer in die besten Busse für Münster investieren. Die Zuverlässigkeit von E-Bussen hat die von Dieselbusse längst erreicht und auch die Reichweiten steigen“, sagt Frank Gäfgen, Geschäftsführer Mobilität der Stadtwerke, in einer Pressemittelung.

Nicht nur viele Fahrgäste, auch die Busfahrerinnen und -fahrer des kommunalen Unternehmens freuen sich darauf, die neuen Busse zu fahren. Sie sind wie alle Elektrobusse deutlich leiser als Dieselbusse, das bedeutet weniger Lärmbelastung auch für Anwohnerinnen und Anwohner.

Im Einsatz auf Linie 11

Mit Ökostrom im Tank sind sie zudem abgasfrei unterwegs. Zum Einsatz kommen die neuen Busse schwerpunktmäßig auf der Linie 11 zwischen St. Mauritz und Gievenbeck. Die neusten VDL-Busse haben eine größere Reichweite und fahren daher hauptsächlich auf der längeren Linie 8 zwischen Coerde und Wolbeck. Beide Modelle werden aber auch auf verschiedenen anderen Linien im ganzen Stadtgebiet eingesetzt.

Mit den neuen Fahrzeugen besitzen die Stadtwerke Münster 16 elektrische Gelenk- und 12 der kürzeren Solobusse mit Batterie, die Ökostrom laden. Hinzu kommt ein Solobus mit Wasserstofftank und Brennstoffzelle. Doch die Umstellung der Flotte geht weiter: Aus den aktuell 29 E-Bussen werden schon im nächsten Jahr über 50.